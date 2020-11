Este martes se conoció a través de un posteo en la Fan Page de la Municipalidad de la localidad misionera de Azara en la red social de Facebook, un comunicado del Intendente, Daniel Yendryka, sobre los incidentes ocurridos en el Balneario Chimiray, comunicó que habrá nuevas medidas de seguridad con más controles sobre los horarios de ingreso y salida a dicho espacio público. - Daniel Yendryka Intendente de Azara - Comunica -: Con respecto a los incidentes ocurridos el pasado domingo en el Balneario Chimiray, en el cual participaron hombres alcoholizados e incluso uno armado.

Según me expreso sobre los hechos ocurridos y los videos que se virilizaron sobre los disturbios vistos por muchas personas en el cual también me remito ya que no me encontraba en las instalaciones, como resultado inmediato hay dos detenidos y un prófugo. A mi entender son unos “inadaptados” que “no valoran el trabajo y el esfuerzo que se hace para que se disfrute del balneario, un lugar de esparcimiento para todos en especial las familias”.

Muchas personas frecuentan y consideran como propio, este espacio hace ya algunas décadas.

Pido disculpas a todos los que asistieron al balneario y quiero que sepan que “no termino de entender a la gente” “en todos lados hay este tipo de personas que no respetan el derecho de los demás” por eso pido estar alertas ante cualquier tipo de foco de disturbios en los lugares públicos y alertar inmediatamente a las autoridades para que tomen las medidas correspondientes.

Agradezco la intervención que realizaron los civiles y la comisaría, ayudando a que esto no pasara a mayores.

Sepan Ustedes que desde la Municipalidad hemos hecho una inversión muy grande para que el turista y la gente con su familia disfruten de lo que yo considero como “la perla de los balnearios del sur de la provincia” y lo sucedido es una lástima.

Informo y recalco que: “lastimosamente tendremos que tomar otras medidas para el ingreso al balneario e incrementar otros sistemas de seguridad”.

En el día de hoy nos reuniremos con Jefe de la Comisaría para determinar las nuevas medidas de seguridad con más controles sobre los horarios de ingreso y salida, para preservar el cuidado de los usuarios.

Sepan entender es por el bien de todos…

24 de Noviembre de 2020