En la mañana de este miércoles Juan Manuel Ortiz abordó en su programa “Información al Límite” por L I Radio 99.1 Apóstoles la problemática de la usurpación de tierras en la zona norte de la provincia de Misiones y por ello se comunicó con la Concejal de Wanda de la localidad de Wanda, Nancy Heck y con el Diputado Provincial, Jorge Lacour para hablar de la grave situación que se vive en la localidad del norte provincial.

"Los usurpadores son una organización que tiene el acompañamiento político del oficialismo local, tienen información de catastro y comienzan a ocupar las tierras ara luego de un tiempo venderlas".

"Lo que ocurrió ayer fue insólito, los usurpadores hicieron una marcha por el centro de Wanda hasta el Concejo para pedir nuestra suspensión, eso evidentemente fue promovido por el oficialismo, nosotros queremos que las cosas se hagan de acuerdo a las normas y respetando la ley no llevándose por delante todo como lo hacen ellos por un interés político", afirmó la Edil.

Por su parte el Diputado Provincial del Radicalismo, Lacour, señaló, “fuimos tres Diputados a acompañar a la Concejal Hack en la sesión de ayer y el Presidente del Concejo no nos permitió ingresar, y afuera había una multitud que abucheaba e insultaba a los Concejales que se opusieron a la entrega discrecional de tierras por parte del Ejecutivo local, fue lamentable la situación".

"Esto es una problemática que comienza a darse en destinos lugares de Misiones y es algo que el Gobierno Provincial debe atender, todos sabemos que hay una problemática de acceso a la vivienda pero estas no son las formas , se debe respetar la propiedad privada en la Provincia, la gente tiene que estar segura que lo que logro conseguir con su esfuerzo, sea protegido por los funcionarios y las normas Provinciales y Municipales", concluyó el Legislador en Límite Informativo Radio 99.1 Apóstoles.

11 de Noviembre de 2020