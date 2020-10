En el contexto de la firma del dictamen en la Comisión de Presupuesto de Diputados en el Congreso de la incorporación de todo el territorio misionero como zona aduanera especial de la Creación de un Polo Tecnológico y Productivo en Misiones como parte del presupuesto nacional 2021. En la mañana de este lunes 26 de Octubre, Juan Manuel Ortiz, en su programa radial que se emite por L I Radio 99.1 Apóstoles entrevistó al Diputado Nacional por Misiones, Luis Mario Pastori . "Por supuesto que voy a acompañar esos Artículos del Presupuesto 2021, lo que se aprobó es un dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto, que el Bloque de Juntos para el Cambio no acompañó porque de un día para el otro se incorporaron 40 Artículos para ser analizados sin tiempo y discusión, eso es lo que no acompañamos, esta semana cuando baje al recinto los Artículos referidos a Misiones por supuesto que vamos a votar a favor", así comenzó diciendo el Legislador Nacional.

"Lo que pasa es que los medios oficialistas de la Provincia y algunos periodistas quieren sacar ventaja política y publicar como lo hicieron el fin de semana que yo estaba en contra de la Provincia, no hay que creerles, de ninguna manera todo lo contrario estoy a favor de la zona aduanera especial y también del pago automático del Fondo Especial del Tabaco (FET) para los productores tabacaleros de la Provincia", finalizó, el Diputado Nacional, Luis Pastori en Límite Informativo Radio 99.1 Apóstoles.

26 de Octubre de 2020