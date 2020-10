Así coincidieron, el Contador, Fabián Dobosz - comerciante de la ciudad de Apóstoles - y Horacio Dosso - Presidente de la Cámara de Comercio de la localidad de Jardín América en el programa radial de Juan Manuel Ortiz que se emite por L I Radio 99.1 Apóstoles, este viernes a la mañana. La entrevista a ambos referentes del comercio giró sobre el Proyecto de Ley de Beneficios Impositivos para cuatro Municipios de la provincia de Misiones (Posadas, San Javier, Andresito y San Vicente) y no para todo el resto. "Desde hace mucho tiempo venimos acompañando el pedido de la Provincia para lograr una zona aduanera común con beneficios impositivos, pero para los 77 Municipios, no sólo para cuatro porque si no vamos a provocar asimetrías internas en Misiones, ojalá se pueda incorporar a toda la provincia, para evitar que se beneficien solo los grandes centros urbanos como Posadas en el caso de nuestra Provincia”, afirmó Dosso. "Desde la cámara de comercio de Apóstoles acompañamos el Reclamo de la CEM para que el beneficio impositivo sea para todas las localidades de la Provincia, porque solo si son beneficiadas Posadas, san Javier, Andresito y San Vicente va a perjudicar al resto de las localidades", señalo Dobosz coincidiendo con la preocupación de las distintas cámaras de comerciantes de la Provincia que están alertas a este Proyecto de Ley que se debate en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación.

23 de Octubre de 2020