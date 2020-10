Así respondió, sobre si existen fiestas clandestinas en Apóstoles, el Concejal, Juan Ahumada en L I Radio 99.1 Apóstoles, por su Proyecto que se presenta hoy en el Honorable Concejo Deliberante Deliberante (HCD). En la calurosa mañana de este 1° de octubre, Juan Manuel Ortiz entrevistó en su programa "Información al Límite" al Edil del espacio político de Activar, Juan Ahumada para hablar de su Proyecto de autorizar lugares públicos en el Municipio de Apóstoles para que los jóvenes puedan concurrir con protocolos y distanciamiento y evitar o disminuir las fiestas clandestinas en la Ciudad de las Flores. "Hay que ser sinceros, hace mucho tiempo que existen fiestas clandestinas en Apóstoles y no hay ningún tipo de control, no podemos seguir mirando para otro lado, hay que pensar alternativas, lo que nosotros proponemos es que el Municipio habilite lugares y espacios públicos como el espacio jóven, la plaza de la madre o la plaza Belgrano con el control correspondiente, barbijos, distanciamiento y la presencia de autoridades policiales o municipales". "Creo personalmente que la solución no es seguir prohibiendo porque las fiestas clandestinas siguen y no hay control, debemos pensar y trabajar para ver como podemos darle a los jóvenes espacios para su esparcimiento y que no vayan a chacras y campos en forma ilegal", continuó diciendo, Ahumada. "También proponemos que se extienda el permiso de expendio de bebidas en las canchas de Paddel y futbol 5 al igual que los bares y restaurantes, si a ellos se los autoriza con protocolos porque no a esos lugares, además serviría para descomprimir el resto de los lugares, son alternativas ojalá que puedan entender las autoridades porque como estanos en la actualidad, seguiremos con los problemas de las fiestas clandestinas en Apóstoles". Finalizó el Concejal de Activar en Límite Informativo Radio 99.1

