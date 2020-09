En la agradable mañana de el martes 22 de Septiembre, Juan Manuel Ortiz entrevistó en su programa "Información al Límite" por L I Radio 99.1 Apóstoles a la Diputada Provincial de la Unión Cívica Radical, Anita Minder quien presentó el último jueves pasado un Proyecto de Ley para declarar la Emergencia Educativa en la provincia de Misiones. "Es realmente preocupante la situación Educativa en Misiones, estudiantes con falta de conexión, escuelas sin infraestructura para adecuarse a la pandemia, falta de porteros, y perdida de la relación pedagógica que es fundamental en el proceso Educativo". "La Pandemia dejó en evidencia los problemas educativos que hay en la provincia de Misiones hace mucho tiempo". Además mencionó, "es por eso que planteamos la necesidad de trabajar en el regreso a las aulas buscando las alternativas necesarias para asegurar el cuidado de docentes y alumnos, pero no podemos seguir esperando una vacuna sin hacer nada, porque la pérdida de la relación pedagógica entre los alumnos y sus maestros no se recupera o subsana con zoom, internet , un mensaje o una plataforma Educativa".

"Otros distritos del País, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , esta buscando alternativas para incluir a los niños y jóvenes que no se pueden conectar con sus docentes, es algo que debemos trabajar en Misiones para que nuestros jóvenes no queden excluidos del proceso Educativo, por eso planteamos este Proyecto en la Cámara de Representantes, es una tarea que nos debe involucrar a todos, representantes, funcionarios educativos, docentes y padres para que la Educación sea una Prioridad en este tiempo de pandemia", finalizó la Legisladora en Límite Informativo Radio.

23 Septiembre de 2020