Hace años por distintas cuestiones no escribo editoriales, que hoy no viene el caso explicar.

Pero en las últimas horas hubo varios hecho tristes y lamentables.





Todos de ellos , yo al menos tomé conocimiento de los posteos en las redes sociales, Uno, un familiar directo mencionaba el fallecimiento de una persona mayor que habría sido ultimado en el conurbano por dos jóvenes de la ciudad de Apóstoles en las primeras horas del día sábado, luego un destacado deportista hacia publico la experiencia violenta que vivió en un populoso sector de esparcimiento, y ya sobre el final del día, un camión tuvo un accidente, volcando la carga que llevaba, según transeúntes ocasionales por la zona y moradores saquearon parte del contenido de la cargar desparramada por el vuelco.

Cuando hace un tiempo comenzaba a mencionar algunas falencias en el Municipio y ponía el titulo #ApóstolesLandia, fueron muchos Trolls que al ser así con perfiles falsos comenzaron a criticarme – ellos prefieren poner la basura debajo de la alfombra - aclaro lo que difundo en esas publicaciones no es contra la Gestión Municipal, como un funcionario de primer rango, dijo y trató de descalificarme, todavía estoy esperando que me vuelva a llamar y se retracte, no quiero pensar que el carguito le nubló la perspectiva y si quiere avanzar políticamente, siendo aún joven y diría con buena proyección, debería aceptar que la función pública es conocer lo que sucede y no rodearse de acólitos alcahuetes que le muestran que vive en Narnia y eso que solo “respé” sobre la superficie.

También es muy llamativo que oficina de prensa policial local, no haya enviado algún informe, al menos a mí como lo hacen casi siempre, tal vez sea porque es fin de semana o están de las vacaciones de invierno.

Esta editorial la hago a título personal y no de nuestro grupo periodístico, del cual soy socio.

Mi solidaridad con estas personas, que a dos de ellas las conozco personalmente, acompaño su impotencia, dolor.





Luis Spasiuk

24 de Julio de 2022