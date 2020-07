La Ley que incluye el uso de los barbijos inclusivos elimina una de las barreras comunicacionales de las personas con dificultades auditiva

La Hipoacusia sigue siendo la anormalidad congénita más común en el recién nacido. De cada 1000 bebés que nacen, de 3 a 10 van a tener algún problema auditivo. Casi el 15 por ciento de los niños y jóvenes de entre 6 y 19 años sufre pérdida de audición temporal o permanente por motivos que abarcan desde enfermedades hasta exposición al ruido. El 16 por ciento de adultos experimenta una pérdida de audición lo suficientemente seria para que tenga consecuencias negativas en su vida diaria. Las dos causas más comunes de la pérdida de audición son el ruido y el envejecimiento. Desde el Programa de Detección Temprana de Hipoacusia del Ministerio de Salud Pública, hoy están en tratamiento con algún tipo de prótesis auditiva o en espera un total de 300 pacientes que implica bebés, niños y adolescentes. En un trabajo de investigación que realizó el Programa Provincia durante 4 años seguidos, sobre la incidencia de Hipoacusia inducida por ruido en jóvenes que aspiraban a un ingreso laboral, se determinó que el 26% jóvenes misioneros padecen una hipoacusia inducida por ruido sin haberse dado cuenta. La ley XVII Nª 118 que establece la obligatoriedad del uso de elementos de protección facial que cubran nariz, boca y mentón y en el artículo 2 obliga a la utilización de elementos de protección facial de carácter inclusivo, viene a dar luz a una problemática que tienen las personas con discapacidad auditiva para comunicarse y a facilitar la comunicación en las oficinas de atención al público de la Administración Pública, instituciones autárquicas, organismos descentralizados, Poder Legislativo, Poder Judicial y entes públicos y privados de cualquier índole.

“Da luz sobre todo a las personas que usan el sistema de salud. Esta medida para los que tenemos una correcta audición no parece muy importante, pero para nuestros paciente con diferentes problemas auditivos es de suma relevancia en su vida diaria, al momento de ir al supermercado, a la consulta con el médico o a realizar algún trámite el barbijo común consistía en una barrera para lograr comunicarse con otras personas que muchas veces no manejan el lenguaje de señas y no le podían leer los labios, los pacientes sienten un alivio con esta normativa que los beneficia inmensamente y que desde el programa provincial de detección temprana de la Hipoacusia desde ayer lo empezamos a implementar con todo el personal del hospital Materno Neonatal y así vamos a ir distribuyendo los barbijos inclusivos al resto de las instituciones públicas”, comentó Natalia Zajaczkowski.

Al ser obligatorio en el sistema público de salud, en los supermercados y en los lugares más transitados por ellos y donde tenían inconvenientes para establecer una comunicación estas barreras comunicacionales a partir de la ley de barbijos inclusivos se empiezan a disipar pueden comunicarse mejor gracias a no perder el apoyo visual (tanto de lectura de labios o de las expresiones faciales). Además Zajaczkowski agrego “debemos tener en cuenta que el COVID-19 afecta principalmente a los adultos mayores quienes son los que mayormente padecen presbiacusias (hipoacusias en adultos mayores) ; es fundamental que las personas que estén al cuidan de los abuelos tengan en cuenta la reducción del sonido verbal que provoca el barbijo y por eso se le recomienda usar tapa bocas o barbijos que puedan tener una protección transparente en la boca o que usen mascaras, estas son las recomendaciones actuales en caso de personas con problemas de audición, pero hay que tener en cuenta y estar atentos porque esta pandemia nos va cambiando día a día en la forma de protegernos”.

