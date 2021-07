Fue en el marco de su reunión mensual, espacio donde las industrias expresaron su malestar tanto por el costo que se agrega a la producción misionera como a la forma en que se llevó adelante esta decisión del Gobierno provincial. “Se dijo que fue consensuado pero no fue así”, señalaron. El Presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM), Guillermo Fachinello, destacó que “a pesar de que el 2% que se cobra al ingreso de rollos extra provinciales no parece significativo, en realidad hay que sumarlo a la serie de tasas, impuestos y cargos varios que ya están establecidos y que de a poco menguan la competitividad de nuestros productos”. Este reclamo, entre otros, fue expresado ante las autoridades provinciales pero no se obtuvo una respuesta positiva para el sector.

En el marco de ese encuentro, que encabezó la Confederación Económica de Misiones (CEM), se logró sin embargo el compromiso de agilizar el paso de los camiones con rollos en los accesos a Misiones.

El tema de la seguridad y el respeto a la propiedad privada, ante los casos de intrusión de público conocimiento, se adelantó que en los próximos días se llevará adelante una reunión con el Ministro de Seguridad.

En otro orden, Fachinello informó que ya comenzó la construcción de la base de la grúa que se instalará en el Puerto de la ciudad de Posadas, y que se espera que en un plazo aproximado de 45 días se pueda poner en marca esa maquinaria. “El puerto toma otro ritmo, es un paso más”, indicó el empresario.

Fuente.- https://apicofom.org.ar

14 de Julio 2021