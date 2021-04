Servicio Penitenciario Provincial (SPP), fue creado el 17 de Abril de 1.959, motivo por el cual durante la semana se realizaron actividades permitidas por el protocolo sanitario.

Las mismas fueron actividades sociales, culturales, y religiosas. El programa oficial de actividades, que fue declarado de Interés Provincial, por la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, se inició el día miércoles pasado en el Cementerio la Piedad de la ciudad de Posadas, depositándose una ofrenda floral a los pies de las Cruz Mayor, recordando a los camaradas difuntos. El día jueves por la mañana, en la Dirección General del SPP, se realizó el izamiento de los pabellones Nacional y de Misiones. En tanto que, por la noche, con la presencia del Vicegobernador Carlos Arce se realizó una misa en acción de gracias por este nuevo aniversario, en la Catedral “San José” de la capital misionera.



Cabe destacar que todas las actividades fueron encabezadas por el Director General Manuel Dutto y la Subdirectora General Valeria Mereles. Con respecto a este segundo aniversario que le toca al SPP, en pandemia, Dutto señaló “ si bien fue un año difícil por el tema COVID-19, no bajamos los brazos y nos reinventamos adoptando diversas medidas , para que tanto el personal penitenciario y los privados de libertad, estuvieran contenidos” y agregó “ gracias a todas las medidas tomadas, durante la pandemia en las cárceles de Misiones, no surgieron grandes dificultades”, para finalizar agradeció “ el constante acompañamiento del Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Gobierno, para llevar adelante los lineamientos marcados”

Estructura actual

El Servicio Penitenciario de Misiones es una fuerza de seguridad y defensa social, cuya función primordial es la custodia y guarda de los detenidos y la ejecución de las penas privativas de libertad. Su misión primordial es la recuperación integral del individuo a efectos de su reinserción en la sociedad.



Bajo la conducción actual del Director General Manuel Dutto y la Subdirectora General Valeria Mereles.



Actualmente está conformado por la Dirección General, el Complejo Penitenciario I - Loreto; UP II - Oberá; - Complejo Penitenciario III Eldorado; UP IV -Instituto Correccional de Menores Varones; UP V - Instituto Correccional de Mujeres, UP VI - Instituto de Encausados y Procesados de Posadas,UP VII - Puerto Rico , UP VIII - Cerro Azul; un Anexo Penitenciario en la Secc. 2da. y la Unidad de Salud Mental.



Además, cuenta con la Sección Traslados de Internos; Grupo de Intervención Especial Penitenciaria; Sección Canes, Instituto Universitario de Seguridad “General Andrés Guacarí y Artigas”, In.Fo.Ca.P. (Instituto de Formación y Capacitación Penitenciaria), la Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial y el Jardín Maternal “Manitos Celestes”.



Es de destacar que asimismo el SPP, cuenta con un amplio grupo de profesionales, que desde distintas disciplinas se ocupan y preocupan por la resocialización de los privados de libertad.

17 de Abril de 2021