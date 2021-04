Misiones y Nación continúan intensificando las acciones operativas en terreno y de vigilancia epidemiológica en humanos y monos carayá y caí en la provincia de Misiones. En San Pedro, un equipo del Ministerio de Salud Pública de la ptovincia de Misiones junto al equipo de Nación perteneciente al CONICET, rastrilló más de 50 kilómetros de frontera con Brasil, con el fin de realizar un monitoreo de monos y caza de mosquito para evaluar si hay o no presencia del virus de la fiebre amarilla en territorio misionero. “Los resultados fueron positivos, no encontramos monos carayá muertos ni enfermos, se procedió a la captura de mosquitos para el estudio virológico. Inmunizamos en un obraje a un trabajador que reside desde hace muy poco en Misiones que no contaba con la vacuna contra Fiebre Amarilla”, comentó el Director de Zona Noreste, Dr. Cristian Cristaldo, quien forma parte del equipo de salud que recorre la zona.

Las tareas continúan hasta el viernes en el Cerro Moconá, “siguiendo toda la zona de la Biosfera del Yabotí y cercanía de los pueblos originarios para hacer el mismo trabajo de monitoreo de vacunas, entrevistas a los lugareños para evaluar la presencia y avistaje de las tropas de mono, además de la caza de mosquitos para el estudio virológico”, precisó Cristaldo.

Fuente.- https://salud.misiones.gob.ar

15 de Abril de 2021