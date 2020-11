La campaña Sandías Misioneras del Valle del Cuña Pirú se realizó el viernes en la Plaza San Martín de la ciudad de Posadas. La feria contó con productoras y productores del Municipio de Ruiz de Montoya que expusieron y vendieron su cosecha. El evento estuvo organizado por una mesa interinstitucional integrada por el Ministerio del Agro y la Producción (MAyP), Agricultura Familiar, IFAI, INTA, Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación y las Municipalidades de Ruiz de Montoya y Posadas. La producción de sandía en el Valle del Cuña Pirú se remonta a los años noventa cuando los agricultores comenzaron a buscar alternativas más rentables en la chacra. Entre las alternativas posibles como la mandioca, zapallo, melón, pepino, y otros cultivos, se inclinaron a la producción de sandía transformándose así en la cuenca más importante de la provincia de Misiones.

Para el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ruiz de Montoya, Agustín Alvez, la jornada de el viernes fue exitosa ya que antes de las 10,30 horas se había vendido toda la carga. Se trata de once productores que trajeron desde Ruiz de Montoya unas 600 sandías. La demanda fue tal que se tomaron pedidos para el próximo evento. Elva Patricia Parra, quien hace 20 años produce sandía contó: “Estamos todos contentos por las ventas. Traje unas 70 frutas para vender, muy lindas sandías, no me puedo quejar a pesar de la heladas y la sequía, sacamos hermosas frutas”. Caracterización productiva del grupo. La cuenca está conformada por un total de 45 productores de sandía, 12 de los cuales hacen cultivo primicia. Actualmente se siembran alrededor de 30 hectáreas con un volumen aproximado de 50.000 frutas que empiezan a ser cosechadas para fines de Octubre/Noviembre como primicia, extendiéndose la cosecha hasta Febrero.

El cultivo se realiza a cielo abierto y la siembra tiene lugar en los meses de Julio y Agosto. Algunos productores realizan siembra directa colocando 4-5 semillas por golpe. Otros utilizan plantines para iniciar su cultivo a campo, ahorrando de esa manera semilla y adelantando la fecha de implantación. Las contingencias climáticas (heladas, sequías, exceso de precipitaciones) pueden afectar las distintas etapas de crecimiento y desarrollo del cultivo. Como opciones para mitigar dichas contingencias los productores cuentan con diferentes tecnologías disponibles como el uso de plantines, uso de coberturas (micro túneles) para la protección del cultivo, incorporación de riego por goteo, entre otras. La comercialización está a cargo de los mismos productores y tiene como destino el mercado interno de la provincia de Misiones.

14 de Noviembre de 2020