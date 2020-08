Docentes autoconvocados de Oberá entregaron un petitorio al Ministro Kreimer para que le haga llegar el Gobernador Herrera Ahuad donde piden ser escuchados con sus reclamos

En la mañana del miércoles en la Ciudad de Oberá y con motivo del acto conmemorativo de los 25 años de la Feria Franca en la provincia de Misiones, y aprovechando la presencia de funcionarios provinciales, los Docentes Autoconvocados de la Capital del Monte realizaron la entrega de un petitorio al Ministro Coordinador de Gabinete de la Provincia, Victor Kreimer para ser entregado al Gobernador Oscar Herrera Ahuad dónde detallan los reclamos que tienen desde el sector.

Ante la crítica situación que atraviesa el sistema educativo de la Provincia de Misiones por los magros salarios de sus trabajadores, la falta de financiamiento por parte del gobierno de todo lo necesario para el normal desarrollo de la labor docente y visto que años tras años, son los propios docentes quienes deben financiar con sus devaluados ingresos y en algunos casos junto a grupos de padres desde la provisión de materiales didácticos y elementos administrativos, hasta el mantenimiento de los edificios escolares, exigimos que el estado provincial garantice la provisión de todos los equipamientos adecuados para el normal desarrollo de las actividades aúlicas, práctica que por esta situación extraordinaria de pandemia deja a la vista y acentúa todo lo que los docentes y alumnos vienen padeciendo años tras años.

La situación del inminente regreso a las aulas nos interpela como docentes conocedores de las prácticas de nuestras autoridades de invertir lo menos posible en educación, y las realidades por la que atraviesa el sector, desde los paupérrimos salarios tanto como la difícil situación por la que atraviesan las familias.

El gobierno educativo y las autoridades provinciales están avanzando, en estos días, en el regreso a las clases presenciales sin atender los reclamos salariales y previsionales de la docencia misionera. Además, vemos con preocupación la falta de certeza en cuanto a la provisión de los recursos de bioseguridad para garantizar la higiene y la situación edilicia en las que se encuentra gran parte de las escuelas misioneras que ya estaban en mal estado y donde esta situación de pandemia profundiza la precariedad en infraestructura. En este sentido, tampoco se observa ningún anuncio por parte de nuestras autoridades.

Rechazamos y vemos con gran preocupación que nuevamente las autoridades provinciales responsabilizan a los docentes de la provisión de insumos y la elaboración del protocolo de bioseguridad de sus escuelas, siendo que somos profesionales de la educación y no de la salud, cuando en realidad el único responsable de esto es el estado.

El uso del transporte público, la aglomeración de personas que esto implica con el movimiento de alumnos, padres, y docentes, no están siendo contemplados por las autoridades que toman una determinación de manera unilateral en sus cómodos lugares detrás de sus escritorios en oficinas climatizadas, situación que contribuiría a que las escuelas sean un potencial foco de contagio en los niños, jóvenes, docentes y sus familias, poniendo en riesgo a toda la población.

Necesitamos reglas claras por parte de la patronal y exigimos una mejora salarial con un básico de $ 12800, un protocolo de bioseguridad elaborado por autoridades sanitarias, elementos de higiene: Jabones, papel higiénico, detergentes, lavandinas, barbijos, máscaras, alcohol en gel y alcohol al 70%, cabina de desinfección, termómetros infrarrojos y todo lo necesario para trabajar con la tranquilidad de que no surjan problemas de salud ni en los niños, ni en el personal del establecimiento educativo. Así mismo señalamos que surge el efectivo acondicionamiento de la infraestructura en cuánto a la construcción y mejoras de sanitarios; por otro lado, se requiere también el nombramiento de porteros y cocineras para las escuelas que no las tienen o sean insuficientes. También señalamos que hay miles de docentes desocupados que tienen que ser incorporados a los planteles escolares: en la escuela no sobra nadie, se necesitan más docentes y auxiliares. Además, para evitar que los establecimientos educativos sean epicentros del virus, se afecte personal de salud para el control responsable y constante de la comunidad educativa.

Estamos abiertos al diálogo por lo que insistimos en la mesa de dialogo con el Presidente del CGE PM Sr Alberto Galarza para discutir la propuesta salarial de $ 12800 de básico que presentamos en el mes de marzo y aun no tenemos ninguna respuesta y con la comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Provincia para discutir el presupuesto educativo 2021, de vital importancia para este sector.

Consideramos oportuno solicitar a Usted una audiencia para dialogar sobre la preocupante realidad de este sector y que como docentes queremos aportar y lograr lo mejor mediante el diálogo.

A la espera de respuestas favorable, saludamos con todo respeto:

Docentes Autoconvocados de Misiones

Udnam

Mpl

Utem

ATE Docentes

CND Conti Santoro

Tribuna Docente.