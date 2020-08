Turismo interno en Misiones: Se registraron más de 11.500 pasaportes digitales

La tercera prueba piloto, como las anteriores, fue positiva. El clima acompañó y motivó a los misioneros a visitar los atractivos habilitados.

Según datos brindados por el Ministerio de Turismo de la provncia de Misiones, el fin de semana se registraron más de tres mil accesos a Parques Provinciales, Conjuntos Jesuíticos y al Parque Nacional Iguazú; mientras que la ocupación de alojamiento fue del 48 por ciento. El mayor porcentaje se concentra en los hoteles y establecimientos de selva y zonas de ecoturismo. Este es un comportamiento que se viene dando desde la primera prueba piloto, y pone de manifiesto una clara tendencia inclinada hacia el Turismo de Naturaleza. Además, hay 59 espacios más, entre municipales y privados, que ya están bajo protocolos y medidas de seguridad. “El turismo de proximidad es lo que reina hoy por hoy. Y estos espacios, son mayormente, ambientes de naturaleza. Nos sirven, además, para descomprimir los grandes centros urbanos”, remarcó el titular de la cartera provincial, José María Arrúa.

A su vez, se registraron más de 11.500 pasaportes digitales; cifra catalogada como positiva ya que la aplicación Misiones Digital va a formar parte de la cotidianeidad del misionero durante un buen tiempo más, y es importante valorarla y usarla.

“La gradualidad se está dando de manera casi milimétrica. Y no es un logro del gobierno. Es un logro de la gente. No vemos espacios “repletos” de personas, se entendió que ésa no es la forma, y que no estamos para batir ningún récord. No es ése el objetivo. Sino, generar seguridad y confianza, y dar una imagen turística de una provincia que sea un ejemplo a seguir, y creo que lo estamos logrando. No sólo en el Turismo, sino, en líneas generales”, destacó el funcionario.