Misiones: Sensibilización, charlas y encuesta en la Semana Mundial de la Lactancia Materna

Comenzó el sábado 1° de Agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna, bajo el lema "Apoyar la lactancia materna para un planeta más sano". En este año atípico se llama a la sociedad a reflexionar y concientizar sobre los beneficios nutiricionales que le aporta al bebe la leche materna.

Hasta el 7 de Agosto se extiende la semana. En este marco, la Nutricionista, María Esther Zadorozne expresó que en el contexto actual de pandemia se está realizando charlas por plataforma virtual zoom, como así también se está llevando cabo a través de los efectores de salud de la provincia la encuesta nacional de lactancia materna y se está concientizando en las salas de espera de los controles pediátricos. Además, comentó, que aunque la mamá haya “contraído o se sospeche de coronavirus igual puede continuar amamantando porque el virus no se trasmite por la leche, lo que si debe tomar todas las medidas de seguridad como el uso de barbijo durante el amamantamiento o bien sacarse la leche y guardarla para cuando el niño/a lo necesite”. Y recalcó “Fomentando la lactancia materna también se cuida el planeta ya que se ahorra energía al no tener que calentar la leche y no se contamina con ellos envases de fórmulas de leche maternizada”.

Los objetivos de la campaña 2020 de Lactancia Materna apuntan a:

• Unir los esfuerzos de todos los sectores para facilitar que las mujeres puedan trabajar y amamantar en todo lugar.

• Desarrollar acciones por parte de empleadores/as para que dispongan de «Espacios Amigos de la Lactancia» en todos los lugares de trabajo y que apoyen activamente a las madres trabajadoras para que continúen amamantando.

• Informar sobre los últimos avances en protección de los Derechos de las mamás que amamantan y crear conciencia sobre la necesidad de fortalecer las legislaciones nacionales y su aplicación.

Reivindicar la importancia de la leche materna como alimento nutricional que previene de enfermedades durante el desarrollo de la primera infancia y a lo largo de la vida.

Recurso natural que protege la contaminación del planeta

¿Cómo continúa la Semana?

En Concepción de la Sierra

Hoy hubo una charla en el CAPS Santa Rita a cargo de la Dra. Maira Adaro y Lic. Yvette Dubois

Entrega de folletería y distintivos.

Martes 4 de Agosto

9,00 horas.- Charla en sala de espera Hospital Nivel 1 Charla: Promoción de la LM a cargo de la Dra. María Vallejos y Lic. Yvette Dubois con entrega de folletería y distintivos.

Miércoles 5 de Agosto

9,00 horas.- Hospital Nivel 1 entrega de folletería y distintivos a los distintos servicios a cargo de los promotores de salud.

9,00 horas.- Charla en Caps San Juan de la Sierra a cargo del personal del CAPS. Entrega de folletería y distintivos

Jueves 6 de Agosto

9,00 horas.- Charla en Caps ROSTON a cargo de la Dra. Maira Adaro y Lic. Yvette Dubois

Entrega de folletería y distintivos.

9,00 horas.- Charla en Caps Cascabel a cargo del personal del CAPS. Entrega de folletería y distintivos

Viernes 7 de Agosto

9,00 horas.- Charla en Caps Santa María y La Corita a cargo del personal del CAPS. Entrega de folletería y distintivos

Puerto Iguazú:

Lunes, en el hospital local realizando una charla sobre la importancia de la lactancia materna, a cargo de las Licenciadas en Obstetricia, Andrea Cabañas, Mariela Cristaldo, Donela Nuñez, y Antonella Ravelli, y las Licenciadas en Nutrición, Anabella Cirillo y Lilian Kisiel. El miércoles, a las 9,00 horas, se replicará la acción en el Centro Integrador Comunitario y el jueves en el CAPS del Barrio Hermoso a las 9,00 horas en el CAPS de Barrio Hermoso.

Todas las actividades se realizarán bajo protocolos de bioseguridad establecidos.

