Posadas: Jóvenes del Foro ODS y Podemos Misiones recogieron plásticos en la Costanera por la campaña “#Julio sin plástico”

Motivados por la problemática ambiental, que pisa fuerte en la agenda de las nuevas generaciones y para cerrar la Campaña “Julio sin plástico”, los miembros del Foro jóvenes por los ODS y Podemos Misiones se reunieron el viernes 31 de Julio para recoger basura,

específicamente los plásticos de las orillas del Río Paraná en la ciudad de Posadas. Azul Nieto, Vice Presidente del Foro, indicó “la campaña, nació en el año 2011 con una ecologista australiana quien al visitar una planta de reciclaje se dio cuenta del grave problema de los residuos. Hoy en la Costanera de nuestra ciudad encontramos una gran cantidad de plásticos y nos duele saber que todo eso va al río y luego tiene un impacto muy negativo en el ambiente y en nosotros mismo que luego lo consumimos como micro plásticos”.

Alex Schuster de Podemos Misiones: mencionó “Creemos en la fuerza de la voluntad por eso invitamos a nuestro pares y a todas personas a sumarse a estas actividades y a adoptar un estilo de vida más sustentable.

No podemos esperar únicamente del gobierno o de otras organizaciones, todos debemos asumir el compromiso por nuestro planeta, debemos reciclar pero no es suficiente, la solución está en evitar adquirir plásticos de un solo uso” Lucas A. García, Presidente del Foro recalcó: “estas acciones se relacionan directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que estamos promoviendo y nos recuerdan que la Agenda 2030 ya no es un conjunto de metas de un futuro lejano. La necesitamos para garantizar un mundo más seguro, justo y sostenible para todo el mundo.

Si los líderes y la sociedad dan el mismo nivel de importancia y urgencia a la lucha contra la pobreza, el hambre y el cambio climático, conseguiremos alcanzar el éxito durante esta década de Acción de los ODS”. Entre los integrantes del Foro estuvieron participando la presidenta de AISEC Misiones, la Ing. Gabriela Cardozo de Itajú y otros estudiantes universitarios.

Datos de Argentina

De acuerdo a cifras del Banco Mundial que se difundieron el año pasado, el manejo de los residuos plásticos en Argentina se encuentra en situación preocupante: de las 2.705.318 toneladas de residuos plásticos que se generan, 272.967 no se recolectan. De los recolectados, el 71% se distribuye en rellenos sanitarios mientras que el 23% termina en vertederos de basura regular, que genera un riesgo enorme. Solo el 5% de los residuos plásticos generados se reciclan, posicionando al país dentro de los 25 países que más plásticos produce.