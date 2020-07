Wanda: Jeleñ otorgó un aumento de dos mil pesos a los empleados municipales, a partir del cobro de los haberes correspondientes al mes de Julio

El Intendente de la localidad misionera de Colonia Wanda, Felipe Jeleñ, dispuso un aumento de dos mil pesos para todos los trabajadores municipales, el cual será percibido a partir del cobro de los haberes correspondientes al mes de Julio. Así lo estableció por medio de la Resolución nº 93/2020, en la cual queda establecido el incremento de dos mil pesos a partir del mes en curso, y se aclara que el mismo es una suma fija no remunerativa y no bonificable. “Consideramos que es necesario recomponer las remuneraciones del personal, siempre en el marco de lo que establece la Ley de Consenso Fiscal vigente, a la vez que entendiendo que para las familias se está viviendo una situación compleja por la pandemia de Coronavirus (COVID-19)”, expresó el Jefe Comunal. “Este aumento no remunerativo de dos mil pesos es posible gracias al gran acompañamiento del contribuyente que hace un esfuerzo único para poder pagar sus tasas”, reconoció Jeleñ, lo que también representa el compromiso de la comunidad wandense con la actual gestión. Además, Jeleñ indicó que los vecinos de Wanda valoran que “desde que asumimos demostramos que con una gestión ordenada y bien administrada se puede trabajar, mejorar los servicios, recuperar maquinaria que estaba abandonada, adquirir equipamiento y encausar obras para todas las familias de nuestra ciudad, tanto en el área urbana como en las colonias, así como también poder proyectar mejoras para los trabajadores comunales que son los que con su esfuerzo hacen que todo esto sea posible”.