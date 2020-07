Defensa del Consumidor alerta sobre una firma que ofrece la venta de vehículos 0 km pero que no pudo ser localizado un representante oficial en la provincia de Misiones

El Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la provincia de Misiones, a través de la Dirección de Comercio Interior y el área de Defensa del Consumidor, alerta a la población que se ha detectado la aparición en la provincia de una firma que ofrece a la venta vehículos 0 km y que pese a las tareas desarrolladas por esta dependencia, no se ha podido determinar un representante oficial y por lo tanto se desconoce: domicilio comercial, documentación que avale la actividad y las características o modalidades del sistema promocionado. Según se pudo establecer, bajo la denominación comercial Autonativa, la firma se publicita como “multimarcas” y dice contar en Misiones con un representante oficial, el cual las autoridades de la DCI no lograron identificar. Si bien es cierto que mediante las tareas de verificación se ha determinado una cuenta de Facebook, la misma no otorga información cierta documentada del plan ni de sus responsables.

Mediante una masiva promoción en televisión, radio, medios gráficos y publicidad estática en vía pública ofrecen un pseudoplan de venta de 0km con cuotas fijas en pesos, sin sorteo y sin licitación. También dicen aceptar, como parte del plan, la entrega de un vehículo usado o la suscripción de un plan de ahorro.

En consulta al teléfono divulgado por esos canales de comunicación los inspectores recibieron, por toda respuesta, un mensaje solicitando información respecto del presunto interesado en el plan. Como ser sus condiciones de pago, CBU, si tiene plan de ahorro, entre otras.

Ante todo lo constatado, la oficina de Defensa del Consumidor alerta a los consumidores respecto a esta promoción y enfáticamente solicita que se abstengan de informar sus datos personales o de cuentas bancarias y sobre todo de efectuar pagos. Ya sea en efectivo, electrónico o mediante la transferencia de planes de ahorro.

Por cualquier duda o consulta, el Organismo habilitó las siguientes vías de contacto:

Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Teléfono: 0376 4447625

Gentileza.- Dirección de Prensa

Ministerio de Acción Cooperativa,

Mutual. Comercio e Integración