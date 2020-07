Negri, tras reunión con Alberto: "No fuimos a plantear ninguna tregua"

El Presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio brindó detalles sobre el encuentro que la oposición mantuvo con el Presidente.

El presidente del Interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, analizó la teleconferencia que mantuvo junto con otros legisladores de la oposición con el Presidente, Alberto Fernández. Al respecto, aclaró: "Nosotros no fuimos a plantear ninguna tregua”. "Nosotros no fuimos a plantear ninguna tregua porque nosotros no hablamos ni de odiadores ni insultamos a nadie, discutimos ideas con fortaleza, convicción”, argumentó Negri en declaraciones televisivas. El Diputado Nacional explicó que se trató de una reunión convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Nosotros pedimos que estuviésemos juntos el bloque de diputados y de senadores de Juntos por el Cambio, somos más de 140”, dijo sobre la negativa a a realizar la teleconferencia, que finalmente se llevó a cabo pero por separado al resto de los legisladores de la oposición.

"El diálogo siempre deja algún saldo”, consideró Negri al tiempo que señaló: "Argentina tiene una historia de fotos que después se rompen, la foto debe ser el final cuando hay un acuerdo y Argentina atraviesa una crisis muy seria, muy profunda, ahora cargada de incertidumbre, con la economía peor”

"Por más diferencias que tengamos señalamos lo que pensamos y escuchamos lo que dicen, de eso se trató”, concluyó el diputado.

Los principales referentes parlamentarios de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) se sumaron el lunes al diálogo propuesto por el presidente Alberto Fernández para analizar la situación del país en el marco de la pandemia de coronavirus, mientras el exmandatario Mauricio Macri hizo una visita de índole privada a Paraguay y la titular del PRO, Patricia Bullrich, aseguró en las redes sociales que "nunca existió el odio" de su parte hacia el Frente de Todos.

Poco antes de la reunión, la tercera en 7 meses que mantiene Fernández con los parlamentarios, el jefe de Estado brindó una entrevista a FM La Patriada, en la que insistió con la necesidad de "terminar con este tiempo de odio" y llamó a analizar "con seriedad" los problemas y a no caer en la "demonización absoluta" de quienes están en otros espacios políticos.

"Creo en el disenso y en la diversidad de todo tipo, pero no crean que la diversidad es posible si no nos respetamos. Respetar y no solo tolerar", propuso Fernández.

Fuente.- https://www.ambito.com