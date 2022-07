La investigación contra la organización que lidera Emilio Pérsico avanza en medio de la disputa interna con Cristina Kirchner por la “tercerización” de la ayuda social. “Estoy cansada de que nos metan la mano en el bolsillo”, dijo una de las víctimas.

Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, el diputado provincial Leonardo Fabio Avendaño y su cuñado Mario Tomasso, entre otros, son investigados por la Justicia federal de La Pampa por quedarse con el 50% de los haberes que cobran los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. La denuncia fue realizada por varias víctimas que cumplen tareas en Unidades de Gestión, como cooperativas, que dependen del Evita.

En diálogo con Infobae, Guadalupe Alvarado aseguró que se animó a dar la cara y denunciar la maniobra porque está cansada de que les “metan la mano en el bolsillo”. “Necesitamos que esto se difunda. Los dirigentes del Evita nos sacan hasta la mitad de los 19.470 pesos que cobramos del Potenciar Trabajo y no sabemos qué hacen con ese dinero. Se abusan de los más débiles. Hay compañeros que les tienen que dar la tarjeta del Banco Nación y ellos mismos retiran el dinero”, agregó. Según la denunciante, “todo se manejaba en la sede del Movimiento Evita ubicado en Allan Kardec al 1700″.

Alvarado reveló que, hastiada de los abusos, solicitó cambiar de Unidad de Gestión (UG) pero “los punteros, los parientes del diputado Avendaño y su cuñado Tomasso, que son los que mandan, no me autorizaban”.

La víctima, a quien le falta un año para recibirse de maestra, también detalló otras irregularidades en el manejo de los planes: “Me anoté -en el Potenciar Trabajo- porque la plata no me alcanzaba. Y me dijeron que me podía capacitar en trabajo textil. Pero cuando fui, no había nada, y me pusieron a vender panificados que fabrican en la Fundación y si no llegaba a los 1.200 pesos diarios me descontaban lo que faltaba del sueldo que nos paga el Estado”.

Cristina Fernández, junto a Hugo Yasky, denunció la "tercerización" de los planes sociales a favor de los movimientos populares como el Evita (Foto - Franco Fafasuli)

Alvarado no fue la única en exponer la situación. Varios vecinos y beneficiarios del Potenciar Trabajo de los barrios de Villa Parque y Santa María también lo hicieron.

Todos coinciden en señalar que referentes del Movimiento Evita le pidieron montos fijos o porcentajes de lo que perciben por el plan. Además, destacan un fuerte maltrato por parte de los integrantes del espacio político referenciado a nivel provincial con el diputado Avendaño.

En dos de las tres denuncias, incluso, hablan de la obligación de comprar productos panificados hechos por cooperativas del Movimiento Evita, como condición necesaria para acceder al programa social.

Las imputaciones al Movimiento Evita de La Pampa llegan después que Cristina Fernández de Kirchner cuestionara la “tercerización” de los programas como el Potenciar Trabajo a través de movimientos sociales liderados, por ejemplo, por Pérsico quien, además está a cargo del millonario programa desde la Secretaria de Economía Popular que comanda desde la cartera a cargo de Juan Zabaleta.

El ministro ya anunció que los casi 130.000 beneficiarios que aún no fueron trasladados de las UG después de denunciar que quieren irse por distintos problemas, como los denunciados en La Pampa, serán destinados a cooperativas de trabajo o PyMES que dependan de intendencias y gobernaciones.

Desde el 29 de diciembre de 2021, fecha en que Zabaleta firmó una resolución que posibilita el traspaso de Unidad de Gestión, 188.000 personas se anotaron en el registro. Unas 7.000 invocaron irregularidades como las que se denunciaron en el juzgado federal de Santa Rosa.

El diputado nacional por La Pampa, Martín Maquieyra (PRO), le dijo a este medio que: “Otra vez La Pampa está en el ojo de la tormenta. Los pampeanos siguen dando testimonio y el Movimiento Evita lo único que hace es suplantar referentes por familiares. Eso no es actuar, eso es seguir con las mismas prácticas de siempre. Basta de jugar con la gente”, sostuvo el integrante del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja.

“Todos los días surgen denuncias de pampeanos que han sido sometidos a la corrupción de los planes sociales dónde los usa el puntero de turno para su beneficio personal”, dijo. Y explicó: “Eso le pasó a los hijos de Jorge, me reservo el apellido, que los utilizaban para hacer tareas de albañilería y jardinería en las casas del puntero”.

Para el diputado nacional pampeano: “La solución no es quitarle la caja a los movimientos sociales y dársela a los Intendentes y gobernadores, como propone el Gobierno del Frente de Todos, sino que todo el dinero que se invierte en ese tipo de programas se dé a las PyMES para que puedan contratar a estos chicos, a estas personas desocupadas, para que tengan un trabajo en blanco y no seguir con esta rueda que ya se vivió en La Pampa con el gobernador, Sergio Raúl Ziliotto, que en plena campaña repartía dinero y electrodomésticos por conseguir un voto. El pampeano se cansó y dijo basta”.

La causa en la Justicia federal pampeana fue realizada a través de la Fundación Apolo, a través de su presidente Antonio Fratamico. En principio la acusación recae en las figuras de Pérsico, como responsable nacional del Movimiento Evita, en el diputado Leonardo Fabio Avendaño y su cuñado Mario Tomasso. Se los acusa por los delitos de “malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y asociación ilícita”.

A modo de respuesta, desde la agrupación popular más albertistas de las que integran el Frente de Todos, consideraron a las denuncias como “ataques directos contra el Movimiento Evita” y deslindaron la responsabilidad del diputado provincial. En las últimas horas, aseguran que Avendaño decidió intervenir la unidad básica que comandaba su cuñado, alejarlo de la fundación, pero en su lugar, habría nombrado a su prima.

Durante las últimas semanas el debate acerca de quién debe administrar el otorgamiento, control y auditoria de los planes sociales ha estado instalado en la escena nacional. Cristina Kirchner se encargó de ponerlo en escena desde el escenario que el líder de la CTA, Hugo Yasky, le ofreció durante el plenario de esa central obrero, alineada con el kirchnerismo.

“Si Evita los viera…”, lanzó la Vicepresidenta el 20 de junio. Días más tarde se reunió con el intendente del partido bonaerense de Pehuajó, Pablo Zurro, quien le acercó una propuesta para traspasar los programas sociales a manos de las provincias y municipios.

En este contexto, durante la última semana fueron presentadas las tres denuncias contra los dirigentes del Evita en esa provincia.

