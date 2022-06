El secretario de Relaciones Parlamentarias aseguró que "el ministro debería dialogar, conocer el barrio, leer, ser humilde, no enojarse. No se gobierna solamente de arriba para abajo, sino de arriba para abajo y de abajo para arriba".

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, apuntó contra el encendido discurso que realizó la vicepresidenta Cristina Kirchner y consideró que "hace mucho que no va a un barrio, sino no se entiende lo que dijo el lunes".

El dirigente del Movimiento Evita aseguró al programa radial Crónica Anunciada (Futurock) que "los políticos tendríamos que ir a vivir durante un mes a un barrio y ver lo que es atender un comedor, las crisis sociales y las situaciones de violencia. Y después hablar. Porque hablamos de lo que no sabemos y lo hacemos sin saber. La política es hablar y hacer".

"Argentina tiene una crisis gravísima, pero no debemos discutir los planes sociales, sino el trabajo. Hay trabajo, pero hay personas fuera del mercado. Entonces, ¿cómo hacemos?", continuó el funcionario.

En esa misma línea, mencionó los planes sociales y el rol del Estado: "Los planes sociales no están tercerizados. Ante la crisis social y la ausencia del Estado, los vecinos se organizan para resolver los problemas como pueden y con limitaciones. El Estado siempre llega tarde y lo digo siendo de la política. Hay que hacerse cargo de los fracasos y errores para poder corregirlos y mejorar".

"Los planes sociales ya están auditados por el Estado. ¿Hay irregularidades? Obvio que hay irregularidades como en toda sociedad capitalista", añadió.

Respecto a la situación económica, política y social de la Argentina, el "Chino" Navarro admitió que "todos son parte de esta crisis, en el oficialismo es más grave porque somos Gobierno, pero la oposición tiene el mismo debate, al igual que los medios de comunicación, economistas, intelectuales. Nos cuesta entender qué le pasa al mundo y al trabajo".

"Acá nadie se salva solo. Hay que hacernos cargos de las decisiones, debemos laburar para mejorar la vida de la gente", expresó.

"Hay que vivir en el barrio. Yo visito uno, pero después me voy a mi casa. Esto demuestra la degradación de la Argentina de hace 45 años. El ministro debería dialogar, conocer el barrio, leer, ser humilde, no enojarse. Ya que no se gobierna solamente de arriba para abajo, sino de arriba para abajo y de abajo para arriba", concluyó el abogado.

Foto.- Jefatura de Gabinete - Fernando "Chino" Navarro

Fuente.- https://www.ambito.com

22 de Junio de 2022