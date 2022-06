A partir de lo revelado por Alejandro Finocchiaro, diferentes bloques de la oposición buscan incentivar el cambio en la educación.

Desde que arrancó el ASPO a comienzos del 2020, la oposición buscó hacer un cambio radical en la forma en la que se ve a la educación argentina. Durante los primeros meses del confinamiento, las actividades esenciales que permitieron salir de las casas a ciertas personas solamente se mantuvieron para empleados de la salud, alimentos, prensa, trabajadores públicos, y demás.

La educación, por su parte, jamás fue catalogada como tal y fue por eso que se mantuvo en formato virtual por casi un año lectivo entero. En consecuencia, diferentes miembros de bloques políticos optaron porque ésta sea considerada esencial, lo cual implica muchos cambios en la logística de la misma y en la forma en la que operan.

Alejandro Finocchiaro, el miembro de la oposición que busca declarar la educación como esencial

Alejandro Finocchiaro, quien fue el Ministro de Educación durante la gestión de Mauricio Macri, habló del tema y explicó uno de las primeras modificaciones es que las aulas y escuelas estarán abiertas los días en los que los gremios decidan hacer paro. Eso generaría un cambio en la calidad educativa pública, la cual se frena cada vez que los docentes no se presentan en las aulas.

El objetivo neto de la oposición es garantizar “la continuidad de los derechos educativos y no educativos que brinda la escuela”. Finocchiaro consideró, además, que CTERA funciona como “brazo educativo del kirchnerismo” y que el proyecto solamente vela por los intereses de los chicos y de su derecho de adquirir educación y enseñanza.

“Desde hace 20 años el kirchnerismo ha tercerizado el sistema educativo en CTERA y creó el ceterismo educativo: el adoctrinamiento, la lógica del no mérito, del no esfuerzo, del no importa si los chicos aprenden o no, porque sólo importa que estén adentro”, cerró el legislador de la oposición en diálogo con Débora Plager.

Fuente.- https://radiomitre.cienradios.com/

19 de Junio de 2022