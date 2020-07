Intentarán que el Congreso se exprese sobre la actual situación del precio de la yerba mate

El Diputado Nacional, Luis Pastori presentó un proyecto de declaración con el objetivo de rechazar los dichos del Poder Ejecutivo sobre aplicar la Ley de Abastecimiento al mercado de la yerba mate, que podría incluir desde un límite a las exportaciones de dicho producto, hasta la fijación de un precio que afecte a toda la cadena productiva.

Este lunes el Diputado Nacional de la Unión Cívica Radical / Juntos por el Cambio, Luis Pastori presentó un proyecto de declaración para que la Cámara de Diputados de la Nación se exprese sobre la actual situación del precio de la yerba mate que está en fuerte discusión. El legislador misionero, quién estuvo acompañado en la firma del proyecto por diputados de Juntos por el Cambio de Misiones y Corrientes, quiere que la Cámara Baja rechace los dichos del Poder Ejecutivo Nacional, a través de su Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, quién manifestó la idea de aplicar la Ley de Abastecimiento en la compra y venta de la yerba mate, limitando por ejemplo las exportaciones de yerba mate con el objetivo de lograr bajar su precio en el mercado. En el proyecto Pastori recordó que “el pedido de un sector de la producción misionera y correntina de un incremento del valor del paquete de yerba a la salida del molino, atento a que la actual escasez de materia prima los obliga a pagarla muy por encima de los valores de referencia fijados por el INYM en el mes de Marzo pasado. Es que de 20 pesos el kilo de hoja de yerba mate fijado como referencia, se está pagando entre 33 pesos y 35 pesos, en tanto que de 75 pesos el kilo de yerba canchada se está pagando entre 110 pesos y 120 pesos el kilo, y vendiendo a 140 pesos el kilo, lo cual lleva a que muchos pequeños molineros expresen que estarían trabajando a pérdida, afectados por la política pública de Precios Máximos”.

Pastori agregó que “una menor rentabilidad para el pequeño industrial, puede derivar en el cierre de sus establecimientos, y no se resuelve tratando de bajar el precio que percibe el productor primario, que históricamente ha sido siempre el más perjudicado por las variaciones de la economía, lo cual repercute además en los trabajadores rurales (tareferos). Por ello, apoyamos que se realice un detallado estudio de costos de toda la cadena productiva, tal lo habría manifestado y requerido el Ministro Matías Kulfas, y manifestamos que las medidas que se pudieran tomar no afecten a la producción primaria y secundaria bajando el precio de la yerba, o poniendo un techo que amanece la supervivencia del sector. Dichas medidas tampoco deberían apuntar a limitar los accesos a los mercados externos, experiencia de probado fracaso en otras producciones y que en este caso en particular pondría en riesgo mercados que costó mucho trabajo consolidar”.