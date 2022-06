Tras el pedido de renuncia al titular de Desarrollo Productivo, se mencionan a distintos candidatos. En las próximas horas, el Presidente tomaría la decisión.

El presidente Alberto Fernández está evaluando el reemplazo del titular de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y en las próximas horas espera dar a conocer quién será el nuevo ministro, según señalan en la Casa Rosada.

En el entorno presidencial sostienen que se trata de una decisión trascendente, toda vez que se trata de un área clave para consolidar la recuperación económica a la que apuesta el Gobierno.

Distintos nombres se barajan para el reemplazo: la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; el embajador ante Brasil, Daniel Scioli y los economistas Débora Giorgi y Hernán Letcher, Victoria Tolosa Paz y algún candidato propuesto por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros.

Entre los posibles sucesores, Scioli parece ser uno de los candidatos con mayores posibilidades ya que contaría con el respaldo tanto del presidente como del kirchnerismo. Sin embargo, en el entorno del embajador señalaron a Ámbito que Scioli “está desarrollando toda su agenda y su trabajo en Brasil que es de una alta complejidad por la misión que le han encargado y lo demás son especulaciones”.

No obstante, señalan que el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires está cumpliendo una misión que le fuera “encomendada por el presidente Alberto Fernández”, de donde se infiere que estaría dispuesto a un cambio de funciones si así se lo pidiera el primer mandatario.

Otro de los posibles reemplazantes que se mencionó es el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, pero fuentes de la gobernación de Buenos Aires señalaron a este medio que Axel Kicillof no aceptaría desprenderse de su colaborador.

Con la salida de Kulfas, el primer mandatario se desprende de otro de sus colaboradores de mayor confianza tras la salida de Marcela Losardo (del ministerio de Justicia), Ginés González García (del ministerio de Salud) y Pablo Biondi (vocero presidencial).



Operaciones

Alberto Fernández le pidió la renuncia a Kulfas – a quien aprecia y al que considera un amigo, según señalan en el entorno presidencial - luego de que funcionarios vinculados a Cristina Kirchner lo acusaran de hacer operaciones de prensa en contra de la vicepresidente, en medio de los reproches cruzados por la demora en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

El escándalo estalló tras un comunicado oficial de Energía Argentina, la empresa pública de energía creada en 2004 por Néstor Kirchner y manejada por funcionarios kirchneristas. En dicho comunicado se reproduce una captura del mensaje de Whatsapp que -sostiene- se difundió a un grupo reducido de periodistas desde el ministerio de Desarrollo Productivo.

"La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint", argumenta la información en off que se le atribuye al Ministerio de la Producción.

Desde el entorno de Cristina Fernández se considera que se trató de una respuesta directa al discurso que había dado horas antes la vicepresidenta en Tecnópolis, donde cuestionó a Techint - quien ganó la licitación para la construcción de los tubos con costura del gasoducto -.

El comunicado de Energía Argentina sostiene que: "A la categoría de “funcionarios que no funcionan”, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta".

Por su parte, Cristina Fernández republicó en su cuenta de Twitter ese comunicado y agregó: “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos". Y remató: "Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso".

El presidente Alberto Fernández, por su parte, publicó en su cuenta de Twitter: "Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner".

Y además señaló "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente". Y se sumó a los dichos de la vicepresidenta: "No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad".

En tanto, fuentes oficiales señalaron a Ámbito que el pedido de renuncia de Kulfas “no fue por un tema de (declaraciones) on u off”. Lo que considera inadmisible la Casa Rosada es que se diga que “hay un negociado en la licitación de la obra emblemática del gobierno. Este es un gobierno decente, transparente. No se puede decir cualquier cosa amparados en el off o la interna”.

Cabe recordar que en el off atribuido al ministerio de Producción se señala que los funcionarios de Energía Argentina “armaron un pliego de licitación a la medida de Techint de la chapa que el grupo fabrica en Brasil de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde ora firma que produce en Villa Constitución (Laminados Industriales SA).

En respuesta, Energía Argentina sostiene que se trata de un tema normativo y que “la nota carece de conocimiento técnico y más precisamente del proceso licitatorio llevado adelante”.

Por Liliana Franco

4 de Junio de 2022