Lo hizo en el marco de Agroactiva, donde participó de la inauguración. Señaló que “el presidente Fernández se comprometió personalmente a tomar todas las medidas adicionales para la compra de gasoil”.

“La falta de combustible es un problema que afecta a todas las regiones, venimos trabajando para dar respuesta a esta situación. Llevamos este tema al gabinete nacional y el Presidente Fernández se comprometió personalmente a tomar todas las medidas adicionales para la compra de gasoil. El circuito rural recibió 7% más de abastecimiento que en 2021, dato que expresa lo importante que va a ser este año en materia de producción”, señaló este jueves Julián Dominguez, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en el marco de la inauguración oficial de la megamuestra en Armstrong, Santa Fe, que tendrá sus puertas abiertas hasta este sábado 4 de Junio.

El funcionario destacó la relevancia de AgroActiva que está celebrando sus 28 años de vida. Haciendo referencia a la mística que define a esta exposición según su presidenta, Rosana Nardi, el ministro subrayó que “esa mística tiene que ver con todas las historias anónimas y silenciosas que se fueron formando en cada lugar de Argentina. Nuestra identidad está vinculada a la tierra y a la forma de producir, y hoy la demanda que tiene el mundo busca respuesta en la agricultura y ganadería, porque está comprometida la seguridad alimentaria a nivel mundial. Esa es nuestra identidad, y esta muestra es producto de nuestra historia. Por eso va a seguir creciendo edición tras edición”.

“Todo indica que el mundo va a demandar lo que el campo argentino produce”, continuó Domínguez, “Hablé con los ministros de Alemania, de España, de Portugal, de Israel, tratando de ver qué puede aportar Argentina a la provisión de alimentos. Se prevé un aumento de población de 3.500 millones para los próximos 20 años. Por eso, todo lo que Argentina produzca, industrialice y genere valor agregado, tiene destino asegurado. Tenemos la bendición de ser parte de una tierra que puede producir lo que en este momento el mundo necesita. Hoy los inversores internacionales tienen más interés en invertir en proteínas que en metales o en negocio financiero, porque es un recurso cada vez más escaso”.

“Mi sueño como Ministro en esta etapa es poder despejar la imprevisibilidad de la que hablan los productores. La falta de previsibilidad conspira contra la posibilidad de levantar esta identidad y esta mística. La agricultura y la ganadería no son sólo una forma de vida, también son negocios que le brindan al país miles de oportunidades”, subrayó el ministro, “tomamos una decisión inédita de anticipar 10 millones de tn de trigo en el momento más alto de los precios internacionales, de una cosecha que aún no inició. Esto le permitió a Argentina captar el mejor momento de precios internacionales para la próxima cosecha”.

“Nos pusimos la meta de que Argentina pueda producir en los próximos tres años 25 millones de tn de trigo -este año se produjeron 22.5 millones de tn-. Tenemos un escenario hídrico favorable para esta siembra de trigo. Detectamos que hay un diferencial enorme entre los campos en materia de rendimientos. Por eso, la Secretaría de Agricultura convocó a 100 profesionales para que puedan asistir a los productores que tienen índices de rendimientos más bajos durante los próximos tres años para incrementar sus niveles de productividad”, adelantó.

Biotecnología, AgTech y Cooperativismo: ejes del segundo semestre

“La respuesta para mitigar el cambio climático está en la biotecnología”, sostuvo Domínguez, “por eso cuando nos tocó tomar la decisión de aprobar el HB4, lo hicimos en el marco de una demanda de trigo sin precedentes, por lo tanto tengamos la tranquilidad de que nuestros productos no van a valer menos. Europa prorrogó hasta el 2030 todos los controles sanitarios y barreras arancelarias porque hoy tiene hambre y necesita trigo. Las consecuencias de este conflicto bélico van a hacer que el precio internacional del trigo valga para Argentina. Es una oportunidad para sembrar trigo porque el mercado está garantizado. El productor argentino no es formador de precios, pero cuando le va bien, le va bien a toda la cadena. Si no hay producción, toda la cadena está comprometida”.

“Para esta segunda etapa del año, creemos que el desafío estará en el aumento de productividad viene por la biotecnología y por las empresas del conocimiento, por las AgTech. Ahí está la tercera parte de la revolución de la agricultura en nuestro país. También nos proponemos darle un fuerte impulso al cooperativismo para recuperar a más de 50.000 productores chicos que se perdieron en la última década. Entendemos que el sistema cooperativo puede ser quien le acerque el asesoramiento técnico y la asistencia, por eso queremos darle un fuerte impulso a las organizaciones cooperativas”, señaló.

Respecto de la producción ganadera, el ministro declaró que Argentina tiene un stock de 56 millones de cabezas de ganado, y que con el Plan Ganadero se espera ganar en volumen y trabajar en genética.

“Tenemos enormes capacidades. Si ponemos la energía de confiar en las instituciones y en nosotros mismos podemos dar mucho más. Cito al Papa Francisco: la unidad es superior al conflicto. Yo creo en la unidad de propósito, y espero podamos trabajar en ese sentido porque cuando al campo argentino le va bien, le va bien a toda la sociedad”, finalizó.

Etiquetas: campo, faltante, gasoil, Julián-Domínguez

Fuente.- https://www.todoagro.com.ar

4 de Junio de 2022