El Gobernador bonaerense confirmó los aumentos en programas y planes sociales otorgados por la provincia de Buenos Aires.

El anuncio se da luego de lo reclamos de organizaciones sociales.

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que habrá aumentos del 60% para aquellos programas sociales provinciales. La novedad se dio a conocer en Twitter, junto a otros funcionarios del gobierno bonaerense como Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad.

La novedad surgió de un encuentro entre Kicillof y varios de sus ministros. También estuvieron participaron del encuentro Pablo López (ministro de Hacienda y Finanzas); y Juliana Petreigne (subsecretaria de Políticas Sociales).

Los planes que aumentarán un 60% dependen de diferentes entes provinciales, los que son administrados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Entre los organismos que dispondrán de subas en las prestaciones se encuentran la Subsecretaría de Políticas Sociales, el Organismo Provincial de la niñez y adolescencia y la Subsecretaría de Organización Comunitaria.

La Provincia, informó el gobernador Axel Kicillof, llevará adelante una inversión de $1.624.878.834 por mes, buscando acompañar y dar respuesta a los diversos grupos sociales para hacerle frente a los efectos de la inflación, especialmente en alimentos e insumos.

Sobre esto, Petreigne explicó: “Los aumentos en los programas sociales significan un esfuerzo importante para acompañar a quienes más lo necesitan en este momento. Buscamos garantizar los derechos de los y las bonaerenses, fortaleciendo las políticas de inclusión destinadas a las niñeces, las y los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas mayores”.

Cuáles son los aumentos confirmados por Axel Kicillof?



Subsecretaría de Políticas Sociales

Unidades de Desarrollo Infantil (UDI): para la modalidad Jardín Maternal, alcanza a 30.887 destinatarios y el monto con el aumento es de 7.616 pesos por beca. En el caso de la modalidad Casa del Niño se cuenta 21.499 destinatarios, y el nuevo monto con aumento asciende a los 7.616 pesos por beca. Para los Centro de Atención Integral se cuenta con 18.319 destinatarios y el nuevo monto percibido por institución por beca es de 5.440 pesos.

Envión: las becas jóvenes alcanzan a 47.871 destinatarios y suben a 5.000 pesos. Las becas a tutores contemplan a 3.163 destinatarios y aumentan a 8.000 pesos. A su vez, los Equipos Técnicos son 2.764 personas que contarán con 31.500 pesos.



La beca Centro Juvenil presenta 9.154 jóvenes destinatarios y aumenta a 5.848 pesos.



CASA: en el caso de los 21 espacios que hay, percibirán un módulo fijo que asciende a los 128.000 pesos y 3 módulos por talleres que aumentan a 64.000 pesos cada uno. En total, cada espacio recibirá mensualmente 320.000 pesos.



Para Casas de Encuentro Comunitario (CEC) habrá aumento del 60% y la inversión mensual será de 8.856.836 pesos, que alcanza a 9.627 destinatarios.



En el programa Más Vida, que cuenta con 11.660 trabajadoras vecinales, pasarán a cobrar 3.200 pesos; al mismo tiempo, las 44.827 jefas de familia con un hijo pasarán a percibir 3.200 pesos y el complemento adicional por hijo tendrá un valor de 1.328 pesos.



El Programa de Asistencia Alimentaria para personas Celíacas (PAAC) alcanza a 4.391 personas y el valor con el aumento es de 4.500 pesos.



Programa de Asistencia Alimentaria para personas Inmunodeprimidas (PAAI) alcanza a 4.500 personas y el valor de la prestación sube a 4.500 pesos

.

Personas con discapacidad

Las becas Taller Protegido para Personas con Discapacidad cuentan con 4.966 destinatarios y con el aumento alcanzan los 6.912 pesos. El Peculio de Talleres Protegidos sube a 2.080 pesos y alcanza a 4.966 destinatarios.



Los Hogares para Personas con Discapacidad el valor de las prestaciones aumentan a 39.936 pesos por beca en acuerdo con el centro.



En la modalidad Centro de Día para Personas con Discapacidad cada institución percibirá por beca 7.168 pesos con el último aumento.



Las instituciones que se encuentran bajo el ala del programa Actividades Ecuestres para Personas con Discapacidad percibirán por beca 5.120 pesos.

Personas mayores

El programa de Hogares Autovalidos y Dependientes para Personas Mayores contará con un nuevo monto de 28.800 pesos y 34.560 pesos respectivamente, por beca conveniada con la institución.



El programa Casa de Día para Personas Mayores tendrá un nuevo valor de 4.200 pesos, por beca conveniada con la institución.

Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia

Hogar Convivencial: las becas aumentan a 38.875 pesos y llegarán a 2.292 destinatarios.

Hogar Convivencial de Atención Especializada: 352 becas suben a 55.267 pesos.

Casa de Abrigo: el valor de las becas sube a 38.875 pesos y llega a 505 destinatarios.

Casa de Abrigo Especializada: la beca será de 55.267 pesos y alcanza a 25 destinatarios.

Familias Solidarias: el valor de las 382 becas será de 25.510 pesos.

Familias Solidarias Especializadas: el nuevo monto será de 49.293 pesos y llega a 16 destinatarios.

Residencia Juvenil: aumenta a 15.600 pesos para 46 destinatarios.

Centro de Alojamiento transitorio: se da un incremento de 59800 pesos para 12 becas.

Centros Comunitarios: el monto de la beca pasará a 4.320 pesos y llega a 12.814 destinatarios.

En el caso de las instituciones en la cual este organismo cuenta con convenios para otorgas apoyo a niños y adolescentes también percibirán el aumento del 60%, con estos nuevos valores.

Hospital de día, psicopatologías infanto juveniles: 34.984,56 pesos.

Comunidad terapéutica: simples (monto diario): 2.564 pesos.

Comunidad terapéutica, pacientes duales (monto diario): 3.045 pesos.

Discapacidad

Categorías A, B y C: 48.204 pesos.

Discapacidad: centro educativo terapéutico (Jornada doble):

Categorías A, B y C: 57.844 pesos.

Hogar permanente de discapacidad:

Categorías A y B: 116.376 pesos y 198.525 pesos

Categoría C: 93.357 pesos y 159.712,80 pesos.

Hogar permanente de discapacidad con centro de día (Jornada simple):

Categoría A y B: 124.376 pesos y 198.525 pesos.

Categoría C: 107.250 pesos y 180.273 pesos.

Hogar permanente de discapacidad con centro educativo terapéutico (jornada doble)

Categoría A y B: 132.350 pesos y 228.196 pesos.

Categoría C: 125.502 pesos y 209.913 pesos.

Subsecretaría de Organización Comunitaria

Barrios Bonaerenses: las becas aumentan a 16.000 pesos mensuales para 5325 destinatarios

Subprograma de Externación de Salud Mental Bonaerense Asistida (SUPEBA): la prestación con el aumento será de 8.000 pesos mensuales para 510 destinatarios.

Centros de Integración Social (CIS): las becas pasan a 38.400 pesos y 33.600 pesos, dependiendo si el espacio es alquilado o no, respectivamente.

Fortalecimiento Alimentario a Espacios Comunitarios (FAEC): con una participación de 1712 espacios comunitarios, contarán con una inversión mensual de 69.968.000 de pesos.

Fuente.- https://www.ambito.com

24 de mayo de 2022