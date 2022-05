El Presidente Alberto Fernández encabezó el acto del Gabinete Federal del programa Capitales Alternas en la ciudad de General Pico, La Pampa. El Presidente Alberto Fernández subrayó el martes que "nadie es dueño del gobierno; el gobierno es del pueblo", ratificó su objetivo de trabajar "cumpliendo con los compromisos" que tomó cuando asumió el cargo y remarcó que "estamos en el camino correcto", al participar del acto del Gabinete Federal que se realizó este martes en General Pico, provincia de La Pampa. "Yo no soy dueño del Gobierno; nadie es dueño del Gobierno. Nosotros representamos al pueblo, y es el pueblo el que quiere que trabajemos juntos y cumplamos con la palabra empeñada", sostuvo Alberto Fernández en su discurso. Esta declaración del Presidente llegó después de que el ministro de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, tuviera un pronunciamiento crítico sobre la marcha de algunos aspectos de la gestión durante una entrevista radial en la que fue consultado acerca de si su corriente política podría dejar cargos en la administración.

“Si el Gobierno es nuestro. Nosotros constituimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones. La intención de voto mayoritaria es a Cristina", había dicho Larroque.

A su turno, Alberto Fernández respondió: "Tengo la certeza de que trabajé cada día de Presidente cumpliendo con los compromisos que me dí para con la gente; restan muchos, pero otros muchos los hemos cumplido".

Alberto Fernández ratificó además que "estamos en el camino correcto" y afirmó que "la economía crece y el empleo crece".

"El trabajo ahora es distribuir ese crecimiento. Todos los ministros tienen que trabajar para que el bolsillo de los argentinos se llene de plata, para que distribuyamos mejor los recursos que generamos. Vamos a poder hacerlo. Este no es mi gobierno, es el gobierno de ustedes y ustedes me van ayudar a hacerlo", agregó el mandatario.

En otro tramo del discurso, el jefe de estado se manifestó orgulloso de ser peronista: "Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgullo de ser peronista. Donde hay una necesidad hay un derecho, eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así", expresó.

En su mensaje, Alberto Fernández afirmó también "la mejor forma es lograr el desarrollo argentino, que no es lo mismo que hacer crecer a Argentina", y consideró que "el crecimiento se puede ver en números, pero si el crecimiento no alcanza a todos, no es desarrollo".

"El crecimiento a veces es injusto. Una sociedad donde unos pocos acumulan y millones distribuyen pobreza es una mala sociedad. Tenemos que lograr que Argentina se desarrolle, no que crezca. Generamos trabajo, pero no estamos logrando todavía que ese desarrollo sea por igual en todos los rincones de la patria", afirmó el Presidente desde La Pampa.

El acto del gabinete federal del programa Capitales Alternas se realizó hoy en General Pico, en la provincia de La Pampa, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros del Interior, Eduardo De Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Durante la reunión del Gabinete Federal, que se realizó en el Club Cultural Argentino de General Pico, se anunciaron una serie de obras y se firmaron convenios que implican una inversión de más de 21 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional.

Antes de encabezar la reunión de Gabinete Federal, el Presidente recorrió este mediodía las instalaciones de la fábrica de silobolsas de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), ubicada en la Zona Franca, y luego encabezó la inauguración del Centro de Transferencia Sur, un espacio para acopio transitorio de residuos sólidos que permitirá descomprimir el flujo de desechos en más de 11.000 toneladas anuales y beneficiará a más de 30 mil vecinos y vecinas.

Acompañado por el gobernador Ziliotto, y la intendenta local, Fernanda Alonso, el mandatario visitó junto a su comitiva la fábrica “Aca Pentasilo”, donde la Asociación de Cooperativas Argentinas produce y comercializa entre 50 y 55 mil silobolsas y films de polietileno para el agro y la industria al año, lo que representa una transformación de más de 6.000 toneladas de polietileno, se informó oficialmente.

3 de Mayo de 2022