Roberto Vallejos continuará con el legado de Ángel Diego Picaza como Secretario General del Gremio No Docente, tras los comicios de este martes. Los No Docentes de la Universidad Nacional de Misiones eligieron el martes al nuevo Secretario General de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Misiones (APUNaM) y Roberto Vallejos estará al frente del gremio. La Lista Bordó ganó con 257 votos y se impuso en las elecciones a la Lista Azul (184) y la Lista Roja (166), por lo que desde ahora Vallejos continuará con el legado de Ángel Diego Picaza, al frente de la APUNaM. Vallejos, quien desempeña sus funciones como No Docente en el Rectorado de la UNaM, estará acompañado por Miriam Caballero, quien será Secretaria Adjunta y por Javier Leguisa como responsable de Secretaria Gremial.

Gentileza.- De Alto Vuelo Comunicación

28 de Abril de 2022