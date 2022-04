La iniciativa ya cuenta con el apoyo de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Provincias Unidas y Avanza Libertad por lo que tendría quórum para tratar la iniciativa. Diputados de la oposición presentaron hoy una nota a las autoridades de la Cámara para convocar a una sesión especial para el 5 de Mayo - a las 12,00 horas - en la que buscan debatir la implementación de la Boleta Única de Papel. La presentación lleva las firmas de legisladores de diferentes bloques, por ejemplo, Florencio Randazzo (Interbloque Federal), Mario Negri (Juntos por el Cambio), José Luis Espert (Avanza Libertad), Facundo Manes (Juntos por el Cambio), Alejandro Rodríguez (Interbloque Federal), Ricardo López Murphy (Juntos por el Cambio), Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) y Margarita Stolbizer (Juntos por el Cambio), entre otros.

La posibilidad de impulsar el debate sobre la Boleta Única de Papel ya se había conversado hace pocas semanas, en una reunión de dirigentes que querían articular un espacio “antigrieta”. El encuentro ocurrió en San Isidro y participaron el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sus pares de Jujuy y Córdoba, Gerardo Morales y Juan Schiaretti; el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el diputado y ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, el ex gobernador chaqueño Ángel Rozas, la diputada Graciela Camaño, el diputado Rogelio Frigerio, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Durante esa reunión no se habló de proyectos puntuales, pero según revelaron a Infobae, los mayores consensos giró en torno a buscar iniciativas que mejoren la calidad institucional, como la boleta única.

El principal articulador del pedido de sesión especial fue Emilio Monzó, quien en marzo ya había presentado varios proyectos para modernizar el sistema electoral. Una de las iniciativas buscaba reemplazar la boleta partidaria por una boleta única papel que concentre la totalidad de la oferta electoral, a fin de “dotar de mayor transparencia al proceso electivo, disminuir el gasto del Estado y el impacto ambiental que tiene la impresión de boletas partidarias, y garantizar la equidad de las distintas fuerzas políticas”.

“Llevamos más de 100 años votando con el mismo sistema, tenemos que dar un salto cualitativo que nos permita adaptarnos a los tiempos también en el escenario electoral. En la próxima elección no podemos volver a escuchar que se roban boletas o que el Estado imprime miles de papeletas que finalmente se tiran”, había dicho el Diputado.

