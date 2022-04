El Ministro de Agricultura de Nación, Julián Domínguez, salió a hablar en representación del Gobierno y prometió que no subirán las retenciones. En medio de la llegada de los ruralistas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, confirmó: "Las retenciones no se van a aumentar. Si hay algún un reclamo que valga la pena y alguna necesidad urgente la atenderemos". El funcionario habló sobre el diálogo con el sector: "Es importante que se sepa que nosotros con las entidades del sector tenemos una relación de trabajo permanente, donde estamos trabajando con la agenda de los temas. Estoy para escuchar”. "Yo soy ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. No me corresponde hablar de consideraciones políticas ni de motivaciones", respondió ante la consulta sobre las declaraciones de su par de Seguridad, Aníbal Fernández, quien había dicho que "ni sueñen con entrar tractores a la Capital".

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, remarcó que "el campo se quiere hacer escuchar" frente a los embates permanentes del Gobierno. "El campo decidió venir a la Ciudad para expresar su molestia, su humor en donde se toman las decisiones de los destinos del país", amplió.

La movilización es en rechazo a la presión impositiva y a la intervención del Gobierno en los mercados de granos y carne, entre otros puntos, según los ruralistas.

Dicha iniciativa es impulsada por agrarios del norte bonaerense, sur de Santa Fe y de Córdoba, sumado a la adhesión de cientos de sociedades y asociaciones rurales de todo el país, aunque no de las cuatro entidades nacionales que conforman la Mesa de Enlace: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina y Coninagro.

Fuente.- https://www.ambito.com

25 de Abril de 2022