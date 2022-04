La mesa nacional de la coalición opositora alertó sobre un intento de la vicepresidenta de debilitar a Alberto Fernández. La conducción de Juntos por el Cambio (JxC), la principal coalición opositora al Gobierno, rechazó que Cristina Fernández de Kirchner haya relativizado ayer el alcance de la figura presidencial al inaugurar las sesiones de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat) en el Centro Cultural Kirchner (CCK). La mesa nacional de la alianza que integran Pro, la UCR, la CC y Peronismo Republicano, entre otros partidos, consideró que Cristina Fernández de Kirchner expuso a la Argentina de forma “vergonzosa” ante la comunidad internacional y que su discurso fue una “nueva expresión de la ruptura interna en el Gobierno”. “Exhortamos a la señora vicepresidenta a que encuadre sus comunicaciones públicas dentro de los límites de sus facultades constitucionales, respetando así las que recaen sobre el Presidente de la República y el Congreso”, advirtió JxC.

Sr. embajador, somos muchísimos más los argentinos que estamos con Ucrania, en contra de las autocracias. Como digo siempre, la Argentina que viene es la insertada en el mundo y que consolida alianzas con democracias que comparten nuestros valores. Esa es la clave del cambio.

How the president of the Human Rights Council was “saving multilateralism” or as one commented ¡Mamá mía! ¡What a junta! It’s impossible to imagine a more embarrassing tweet that could have canceled one’s respectability and impartiality with more efficacy. https://twitter.com/fvillegasarg/s

Ayer, Cristina Kirchner apuntó sus dardos contra el presidente Alberto Fernández, en medio de la feroz interna en el Frente de Todos por el rumbo de la gestión, la creciente inflación y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda. “Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto, eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es. Pero créanme, lo digo por experiencia”, sostuvo la vicepresidenta. “Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, pero dejémoslo ahí”, lanzó.

El tono político que la vicepresidenta le imprimió a su discurso en la apertura del encuentro de legisladores de América latina y Europa, un acto que suele ser protocolar, provocó la inmediata reacción de JxC y mereció el rechazo de un grupo de parlamentarios de Europa y América.

“Expresamos nuestra sincera disculpa a las delegaciones extranjeras que nos hicieron llegar su incomodidad y sorpresa por verse involucrados en un acto político con características absolutamente locales que nada tienen que ver con los propósitos ni mecanismos de este tipo de encuentros”, indicaron las autoridades nacionales de JxC.

El papelón al que nos somete el kirchnerismo no tiene fin. Se encerraron en la postura de no condenar a Rusia y nos dejaron más lejos del mundo #EuroLat

Pese a que no nombró a Fernández, la vicepresidenta cuestionó con dureza el rol de los organismos de crédito durante la pandemia. Además, renovó sus críticas al Poder Judicial y la OTAN. Y eludió cualquier condena a la invasión de Rusia y cuestionó a la alianza atlántica que enfrenta a Vladimir Putin.

Ayer, un grupo de parlamentarios de Europa y América manifestaron su “profundo malestar tras el bochornoso espectáculo que se ha producido durante la sesión inaugural de la sesión plenaria de la Asamblea”. “Un acto solemne e institucional como ha de ser el de la inauguración protocolaria de la Sesión plenaria de la Asamblea no puede ser instrumentalizado ni utilizado con la finalidad partidista por la que ha transcurrido el acto celebrado hoy, más propio de un mitin político que el de un parlamento democrático legislativo”, escribieron, en una nota dirigida al titular de Eurolat, Javi López.

Fernando Straface, asesor de Horacio Rodríguez Larreta en materia internacional, lamentó que despues de votar a favor de “votar la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos” de las Naciones Unidas, la vicepresidenta evitara “condenar explícitamente a Rusia”.

