El Diputado radical y ex Vicepresidente presentó un proyecto en el Congreso para que el país establezca el huso horario -4, que es el que corresponde internacionalmente; los problemas con la electricidad motivan la iniciativa para aprovechar la luz solar. Ahorrar energía, aprovechando la luz solar. Así, en medio de la crisis energética del país, comienzan los planteos para cambiar el huso horario de la Argentina. Quien dio el primer paso para atrasar los relojes en todo el territorio nacional es el Diputado Nacional del radicalismo y ex Vicepresidente, Julio Cobos, a tono con otro proyecto que se debate en tierra cuyana. De esta manera, se dispone modificar el rango actual (-3) y llevarlo a (-4), que es el que corresponde, según el sistema internacional. La iniciativa también propone que los países del Mercosur se adapten a esa disposicón global.

“Cada Estado tiene la capacidad de definir su hora oficial porque no existe un tratado internacional que obligue a las partes a adoptar una opción particular. Sin embargo y por lógicas razones de coordinación, la mayoría de los países elige definir su hora oficial a partir de UTC (Tiempo Universal Coordinado, por su sigla en inglés), manteniendo la armonía con el sistema de husos horarios”, explicó Cobos, y agregó: “La Argentina hoy tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solo al consumo de electricidad sino también al desempeño escolar de nuestros alumnos. Por eso buscamos lograr una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial, y así activar el sistema circadiano de cada persona”.

Así, por un lado, la propuesta del exgobernador de Mendoza consiste en establecer como hora oficial en toda la Argentina, la del huso horario de cuatro horas al Oeste del meridiano de Greenwich, que es en realidad la que le corresponde al país dentro del Sistema Internacional de los Husos Horarios. Por otro, faculta al Poder Ejecutivo, en caso de que se considere necesario, a modificar la hora correspondiente al huso horario de tres horas al Oeste de meridiano de Greenwich, para el período estival, y que sea éste quien fije la fecha de iniciación y de terminación del mismo. De hecho, la Argentina se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso de -5 horas; sin embargo, usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4.

La propuesta seguramente traerá polémica, con voces a favor y en contra, pero pone como argumento central los problemas de electricidad y de gas que tiene el país por delante, sobre todo en la inminente temporada invernal. Hace unos días, el diputado mendocino de Unidad Popular, Jorge Difonso, miembro de Cambia Mendoza, puso sobre la mesa el proyecto, que se debatirá la semana próxima, más allá de las opiniones divididas dentro de la coalición gobernante. Para el legislador, según explicó a LA NACIÓN, en el contexto energético actual que vive el país, atrasar los relojes hasta la primavera sirve para aprovechar la luz natural en la mañana temprano, ahorrando hasta 20% de energía. Todo indica que la propuesta se pondrá a consideración de la Cámara Baja el miércoles que viene, luego de lograr el aval de los científicos, quienes dieron las explicaciones a favor de la medida en las comisiones legislativas.



Antecedente

“Fundamentamos este proyecto en los informes realizados por especialistas del Conicet a través del Instituto Nacional de Ambiente, Hábitat y Energía -INAHE-, y en el proyecto del diputado provincial Jorge Andrés Difonso, recientemente presentado en la Legislatura de la Provincia de Mendoza. También en antecedentes provinciales; en 2004, durante mi gobernación en la Provincia de Mendoza, se modificó el huso horario con el fin de aprovechar mejor la hora solar. En este mismo sentido, el entonces gobernador José Octavio Bordón, en los años 1991 -1992, empleó el huso horario -4 para el invierno y el huso horario -3 para el verano”, señaló el ex Vicepresidente.

Asimismo, en el proyecto se proponen a los países integrantes del Mercosur establecer sus horas oficiales, dentro de sus respectivos husos horarios, coordinando sus fechas de modificación; para facilitar, entre otras, las relaciones de las actividades comerciales, bursátiles, bancarias y de transporte. “Dicha coordinación propondrá el mayor aprovechamiento de la luz solar en procura de un uso eficiente de la energía, la preservación de los recursos naturales y un menor gasto de la población en consumo de energía eléctrica”, agregó Cobos.

Sobre el impacto negativo de la hora actual en alumnos y alumnas de todo el territorio nacional, el diputada nacional hizo hincapié en que “la educación es uno de los principales sectores damnificados en el desfasaje entre la hora solar y la hora oficial”. En este sentido, sostuvo que la gran mayoría de los alumnos, en las distintas latitudes del país comienzan su jornada en plena oscuridad, produciéndose así un efecto negativo en su desempeño escolar. “Actualmente en Mendoza, la hora reloj de inicio de las actividades escolares es a las 8 de la mañana, pero en realidad corresponde a las 6:30 de la hora solar”, completó Cobos.

Por Pablo Mannino

Fuente.- https://www.lanacion.com.ar

7 de Abril de 2022