Acuerdan acciones para la terminalidad educativa de productores misioneros

El Ministerio del Agro y la Producción (MAyP) de la provincia de Misiones avanzó en un convenio marco con el Sistema Provincial de Teleducación (SiPTeD), el Ministerio de Trabajo y Empleo y la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM) con el objetivo de colaborar en la finalidad escolar promoviendo el acceso de los productores misioneros a la educación para fortalecer el arraigo rural.

En este sentido, el Ministro del MAyP, Sebastián Oriozabala expresó que “la promoción de la terminalidad educativa en zonas rurales es un objetivo fundamental de esta gestión provincial. El arraigo rural, es nuestro horizonte y promover el acceso a la educación es un paso hacia esa dirección”. A su vez, Oriozabala destacó que “la Provincia ha hecho un enorme esfuerzo e inversión en estos últimos años con herramientas tecnológicas como la plataforma Guacuarí que permitió en un contexto de pandemia poder acceder a continuar con la educación y que no haya un corte”. Por su parte la Directora General del SiPTeD Antonela Coletti, celebró la iniciativa y destacó “la importancia de conocer que existe esta herramienta fundamental para terminar la primaria y la secundaria. Además, remarcó que tienen sucursales en toda la provincia”. A su vez, René Urbieta, en representación de la Cooperativa Tabacalera, manifestó que “tienen Programas de sustentabilidad de producción en el cual uno de los pilares tiene que ver con las estadísticas laborales en áreas tabacaleras y en particular con cuestiones vinculadas al trabajo infantil”. “Nosotros no podemos permitir que haya producción en chacras donde haya trabajo infantil. En este sentido, estamos concretando un convenio con el SiPTeD para hacer de nexos entre la institución que pueden brindar esa herramienta y los hijos de los productores, en particular quienes hayan abandonado los estudios”, agregó Urbieta.

Finalmente, la ministra de Trabajo y Empleo Silvana Giménez puso en valor esta herramienta del gobierno provincial “para poder acompañar a los niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo la terminalidad primaria y secundaria. Son decisiones y acciones que tienen que ver con un derecho y una política pública”, enfatizó.

La rúbrica del Acta de Acuerdo tuvo lugar en la cartera agraria y contó con la presencia del ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala; la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez, la Directora General del SiPTeD, Antonella Coletti; René Urbieta en representación de la CTM; el subsecretario de Tabaco Carlos Pereira; el diputado provincial Omar Olsson, entre otros.