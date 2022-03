Los dirigentes pidieron que se conformen las diferentes comisiones del ámbito legislativo, entre ellas la Bicameral que debe estudiar el decreto que aumentó los derechos de exportación. Los representantes de la Mesa de Enlace mantuvieron hoy reuniones en la Cámara de Diputados con el objetivo de instalar en el ámbito legislativo la problemática del sector agropecuario, entre ellos la elevada presión impositiva, las restricciones a las exportaciones y las consecuencias del desdoblamiento cambiario. Desde las 10,00 horas los dirigentes desplegaron una extensa actividad que consistió en las reuniones, por separado, con los integrantes de los Bloques; Avanza Libertad, Interbloque Provincias Unidas, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y el Interbloque Federal. En relación al oficialismo, los representantes de los productores agropecuarios no recibieron respuesta al pedido de audiencia que presentaron semanas atrás, aunque hubo contactos para que haya una reunión de las entidades con el titular de la bancada de diputados del Frente de Todos, pero la misma no se logró concretar.

En las diferentes reuniones, los dirigentes señalaron que las retenciones son ilegales, ya que están vencidas las facultades que tenía el Poder Ejecutivo de cambiar las alícuotas. Y en ese sentido reclamaron que el Congreso comience a funcionar, en primer lugar constituyendo las diferentes comisiones, entre ellas la Bicameral que es la encargada de analizar los decretos presidenciales, como el que se publicó el último fin de semana con el aumento de las retenciones a los subproductos de la soja.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, señaló al término de la visita a diputados, que “el resultado de las reuniones es sumamente fructífero. La participación del sector legislativo será sumamente importante . Los reclamos se deben transformar en ley, y la realidad es que las políticas de Estado deben propender a producir más. Necesitamos políticas que incentiven la mano de obra y el valor agregado a la producción. Actualmente sufrimos un avasallamiento por parte del Gobierno, que está provocando la desaparición de productores”.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, comentó que “la Mesa de Enlace generó un hecho político importante. Después de muchos años logramos instalar una agenda de temas que también involucra a las retenciones, las cuales seguiremos diciendo que son ilegales y que en la actualidad son el 0%. Vinimos a ofrecer a los diputados nuestra ayuda técnica y de acompañamiento a las iniciativas que permitan aumentar los niveles de producción y de esa manera aportar una solución a la crisis del país”.

Carlos Achetoni, máxima autoridad de Federación Agraria Argentina, recordó lo que sucedió en 2008 cuando el campo recorrió los pasillos del Congreso de la Nación para concientizar a los diputados y senadores sobre el efecto negativo de las retenciones móviles que promovía el Gobierno de Cristina Kirchner: “La derogación de esa Resolución se tomó como una victoria, pero después surgieron medidas que castigaron al sector. Hoy volvimos al Congreso convencidos que en este ámbito podemos debatir la cuestión de las retenciones, y también otras cuestiones que nos preocupan”, comentó.

Entre los temas, además de las retenciones, que planteó la Mesa de Enlace para generar el debate en el Congreso, se encuentra la problemática de las economías regionales, la actualización del Fondo de Emergencia Agropecuaria, la actualización de la Ley de Semillas, debatir y consensuar la Ley de Humedales, entre otros. “Necesitamos un marco legal que nos brinde previsibilidad, y que no se cambien permanentemente las reglas de juego. Para el campo eso es importante porque muchas de nuestras producciones son de largo plazo. Además, dejamos en claro que la inflación y la alta presión fiscal sufre nuestro sector, pero también el resto de la sociedad”, subrayó Elbio Laucirica, Vicepresidente de CONINAGR.

Recepción



Los diferentes sectores de la oposición coincidieron en los planteos realizados por los presidentes de las cuatro entidades del campo, y se mostraron dispuestos a conformar mesas de trabajo para debatir las necesidades del sector y promover las leyes correspondientes. Hubo entendimiento en la ilegalidad de las retenciones, en avanzar con el reclamo ante la Justicia, en bajar la carga impositiva y promover la eliminación de las diferentes restricciones que impiden el aumento de la inversión y producción.

El diputado José Luis Espert se lamentó que la reunión con la Mesa de Enlace no haya sido con todos los bloques de la oposición juntos y no por separado. “Nosotros promovemos una iniciativa de retenciones del 0%. Es ilegal la actual presión impositiva”, dijo. A todo esto, Ricardo López Murphy, que denunció esta semana penalmente a Alberto Fernández por el aumento de las retenciones, señaló que “el Gobierno no puede usar facultades que no tiene”.

Durante el encuentro del campo con Juntos por el Cambio, el diputado Cristian Ritondo, dijo que “nos comprometimos a no aumentar más impuestos, pero lamentablemente el gobierno nacional actúa en sentido contrario. Nosotros estamos convencidos de que la presión impositiva debe bajar, en vez de subir”. Además, Mario Negri planteó que “este Interbloque tiene 116 legisladores sobre 257. Si tomamos cabal conciencia, solo resta convencer a 13 diputados más opositores. Con esto no sólo lograremos frenar las nuevas medidas, que no tenemos dudas de que son ilegales, sino que podemos aprobar nuevas leyes”.

En torno a las propuestas, el Diputado y economista Martín Tetaz, sugirió realizar un cambio cultural para que la población comprenda el impacto negativo que tienen los impuestos a la exportación. Sostuvo que con los mismos, se cae la siembra, la producción y hay menos dólares que ingresan al país por las exportaciones. “Todo eso repercute en el tipo de cambio real y en los salarios. Con la eliminación de los impuestos a la exportación, se podrá empezar a bajar la pobreza”, agregó.

Por último, el diputado Javier Milei ratificó que “no vamos a avalar ninguna suba de impuestos. Es justo el reclamo que lleva adelante el campo, y nosotros siempre vamos a estar apoyando el mismo”.

Peronismo Federal



La última reunión de la extensa jornada de la Mesa de Enlace fue con los diputados del Interbloque Federal, quienes rechazaron por inconstitucional el Decreto N° 131/2022 del gobierno nacional mediante el cual se aumentaron los derechos de exportación a los subproductos de la soja. “El Poder Ejecutivo pretende legislar en una materia que sólo le compete al Congreso de la Nación”, señalaron, y agregaron que rechazan cualquier tipo de nuevo impuesto o tributo, y anunció la puesta en marcha de un trabajo legislativo tendiente a garantizar que la producción agroindustrial “no sea castigada sino promovida para el crecimiento y el desarrollo”.

Dicha agenda contempla una trasparente licitación de la Hidrovía, la redefinición del actual régimen de Biocombustibles, la inmediata y total reapertura de la exportación de carnes y la puesta en marcha del Plan Carnes Argentinas, el fortalecimiento de la educación agropecuaria y agroindustrial, garantizar la expansión de la Electrificación y Conectividad, el fortalecimiento y la rejerarquización del INTA, impulsar nuevos desarrollos y a la aplicación de la biotecnología para la producción agroindustrial, promover el Programa Federal de Agregado de Valor, recuperar y fortalecer a la lechería, y una política eficaz para el mantenimiento de rutas y de caminos rurales, así como la ampliación de la red ferroviaria de cargas en vinculación con la infraestructura portuaria.

27 de Marzo de 2022