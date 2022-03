Los referentes de Juntos por el Cambio observaron “falta de liderazgo” en Alberto Fernández, tras el anuncio de la estrategia que planea para controlar la suba de precios. El discurso de Alberto Fernández sobre los detalles de cómo iniciará la “guerra contra la inflación”, luego de que el Congreso aprobara el acuerdo con el FMI, generó bromas y críticas de los referentes opositores en redes sociales. Desde Juntos por el Cambio observaron “falta de liderazgo” en el Presidente y falta de un plan concreto para controlar la suba de precios. “Bombas de sarasa”, ironizó uno de ellos. En el discurso que no tuvo medidas concretas para impulsar la baja de los precios, el Presidente anticipó que se constituirá un “fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y argentinas” y dijo que los ministros del área económica van a tomar las medidas necesarias y se encargarán de comunicarlas a partir de mañana.

El tuit de Mario Negri sobre el discurso de Alberto Fernández

“El Presidente llegó a la batalla contra la inflación muy débil por los embates de su propio partido. Para llamar a una gran acuerdo nacional se necesita fortaleza. Hoy no hubo anuncios, sólo la insinuación del garrote de la Ley de Abastecimiento. Día 1 de la Guerra: muy pobre”, analizó Mario Negri, referente de la UCR.

Alfredo Cornejo cuestionó el anuncio de Alberto Fernández

Desde el mismo espacio se sumó Alfredo Cornejo: “Sin equilibrio de gastos e ingresos, sin bajar la emisión y sin incrementar la producción de bienes, no va a bajar la inflación. Mucho relato y ninguna medida. Tendremos que seguir esperando algún anuncio, pero la experiencia nos señala no hacernos muchas expectativas”.

Tuit del diputado José Luis Espert sobre el discurso del presidente Alberto Fernández

Por otro lado, el liberal José Luis Espert recordó que desde su espacio Avanza Libertad presentaron un proyecto para derogar la Ley de Abastecimiento, que Fernández adelantó que podría aplicar. “Ahora dice que sí es necesario”, protestó. Durante su discurso, el mandatario amenazó con medidas unilaterales desde el Estado en caso no llegar a un entendimiento con todos los sectores involucrados: “Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios, aplicar la ley de abastecimiento si es necesario y utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios”.

La publicación de Patricia Bullrich tras el discurso de Alberto Fernández

Uno de los integrantes del ala más dura del PRO, Patricia Bullrich publicó: “Hemos visto un presidente carente de liderazgo, que no pudo anunciar una sola medida para luchar contra el drama de la inflación. Al final, la guerra ni siquiera fue un desfile”.

“El no anuncio. Otra vez sopa. Otra vez es culpa de otros. Otra vez no hay un plan. ¿De cortar con la maquinita no hablamos? Todo lo que se anunció ya fracasó y todos sabemos que no estamos por el camino correcto”, lanzó la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Tuit del legislador Fabio tuit Quetglas

Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro denunció que “no hay plan. Ni una medida concreta contra la inflación y la emisión monetaria descontrolada. Solo se empecina en una receta fracasada: más controles y restricciones. Sarasa”. En la misma línea, Alfonso Prat Gay ironizó: “Bombas de sarasa”. “El gobierno va sin rumbo y sin una hoja de ruta. Improvisa sobre la marcha y se jacta de no hacer lo que Argentina precisa de forma urgente: reformas. La ‘guerra contra la inflación’ no es más que la continuidad de políticas que nos llevaron al fracaso”, analizó Fabio Quetglas, diputado nacional de la UCR.

“La historia del Presidente. Anuncios sin anuncios. Plan sin plan. La “guerra” contra la inflación tendrá la misma época de siempre, el relato del relato”, afirmó Soledad Carrizo, diputada nacional por Córdoba, mientras que su colega de la Cámara, Danya Tavela (UCR Evolución) aseguró que “sin objetivos ni ejes claros y las recetas que nunca funcionaron, la lucha contra la inflación va a seguir siendo desigual”. Finalmente, el vicepresidente del bloque JxC en Diputados bonaerense, Alex Campbel, afirmó: “el único especulador es USTED, que cambia de discurso y de rumbo todos los días. Basta de ahogar a los argentinos. Necesitamos un plan, no un discurso vacío Sr. Presidente”.

Foto.- Mesa nacional de Juntos por el Cambio

19 de Marzo de 2022