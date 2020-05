Guillermo Aicheler: “La pandemia nos sirvió para modernizarnos y mejorar nuestro contacto con el usuario”

Así se expresó ante la situación, el Presidente de Energía de Misiones, Guillermo Aicheler, en una entrevista que brindo en un medio. En la oportunidad, Aicheler confirmó que ya se encuentra realizando incursiones físicas en la empresa energética, pero de manera espaciada y cumpliendo con todos los protocolos y cuidados necesarios impuestos por el Gobierno Provincial, para llevar adelante esta nueva etapa de la cuarentena y que implica la apertura de más actividades económicas.

“Estamos volviendo a las actividades con mucha precaución y de manera paulatina tratando de tener el menor posible contacto y así evitar posibles contagios, aplicando el protocolo de seguridad obligatorio”. En cuanto al impacto que representó la recaudación en estos días de confinamiento, admitió que la misma tuvo una caída del 30%: “lo que antes recaudábamos en un día, ahora lo hacemos en una semana y esto lamentablemente lleva a que se imposibilite la compra de más insumos y realicemos más obras en la Provincia. Sin embargo pudimos notar que, a través de la apertura de los locales para efectuar pagos de servicios, esta tendencia está logrando revertirse”. En ese sentido, Aicheler destacó como punto positivo “que la gente ha comenzado adaptarse a los medios de pago que se realizan via online, situación que nos permitió modernizarnos aún más a través de nuestras plataformas como la página web y la aplicación”. Al realizar una reflexión sobre los efectos que provocó la llegada del coronavirus y la aplicación de la cuarentena, el Presidente de Energía de Misiones dijo que “aunque esta situación no tenga una solución pronta ni rápida, la pandemia nos ha servido para mejorar nuestra condición de contacto con el usuario y todos estas alternativas que hemos habilitado para facilitar el pago de las facturas y realizar los diversos trámites, nos permiten seguir sosteniéndonos, visto que estamos superando los inconvenientes y buscando todas las opciones para la conformidad de los ciudadanos. La pandemia quizás sirva para que de ahora en más tengamos otra visión de cómo es la relación de las personas en todo sentido en el ámbito de la provincia de Misiones”. Por su parte, con referencia a la situación que con las cooperativas, Aicheler manifestó que no es la mejor “pero estamos buscando la manera para que no se atrasen demasiado en los pagos, ya que desde aquí debemos abonar a CAMESA, cuyos interesas de las facturas es lo que realmente nos complican. Las soluciones no son fáciles y deberán tener un tratamiento especial del Directorio, puesto que estamos perdiendo mucho dinero en esa área. Ya era difícil antes y ahora se ha complejizado aún más”. “Otros de los puntos importantes en toda esta realidad es que, a pesar de las dificultades, seguimos pagando sueldos con incrementos salariales inclusive. Estamos trabajando con cautela y cada vez que implementamos alguna acción, está aprobada por el Ejecutivo”, expresó sobre la situación interna de la Empresa y resaltó que “todos los que salen a trabajar cumplen con su rol y funciones cabalmente, aspecto positivo que hemos logrado”. Sobre su gestión remarcó que “en los tres años que llevo aquí hemos hecho mucho, como reposición de postes, instalación de nuevas subestaciones, sumado a el trabajo constante para que las líneas de alta tensión lleguen a los lugares más apartados, aún nos falta pero estamos trabajando”.