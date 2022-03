La movilización comenzó en Plaza de Mayo y culminó en el Obelisco. Mientras caminaban, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich encabezaron la manifestación. Pasadas las 17,30 horas del domingo, el horario pautado para la cita en Bolívar y Rivadavia, a metros de la Plaza de Mayo, y con la presencia de Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; vecinos, muchos de ellos de la comunidad ucraniana, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino mientras caminaron rumbo al Obelisco en la marcha por la paz en Ucrania convocada por la RCU (La Representación Central Ucrania). “Marchamos en solidaridad con el pueblo ucraniano y exigimos el cese de las hostilidades rusas”, era el lema de la movilización que unió Plaza de Maya con el Obelisco de la que se hicieron eco en las últimas horas varios dirigentes de la opsición como Elisa ‘Lilita’ Carrió, la ex ministra Patricia Bullrich y los diputados de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, Hernán Lombardi y Maxi Ferraro, entre otros.

Incluso, Rodríguez Larreta y Bullrich se hicieron presentes en Plaza de Mayo este domingo por la tarde, también el actor y político Luis Brandoni, los diputados Lombardi y Facundo Suárez Lastra (UCR), Fernando Iglesias, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, y el concejal Toty Flores. Luego, el Jefe de Gobierno porteño y la ex ministra de Seguridad de la Nación encabezaron la marcha llevando la bandera con los colores argentinos y ucranianos, cuyo lema era: “¡Paren la guerra! Paz en Ucrania y en el mundo”. Junto a ellos iba el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits. Los vecinos, en tanto, improvisaron sus propias manifestaciones en cartulinas sobre la invasión de Rusia a Ucrania que ya lleva diez días. “No a la guerra en Ucrania”; “Putin asesino, no tenés derecho. Ojalá todo esto te vuelva multiplicado. No a esta ni a ninguna guerra”; y “Stop War (paren la guerra)”, decían algunos de los carteles. Uno, en singular, mostraba la imagen en blanco y negro del presidente ruso caracterizado como Adolf Hitler.

Las banderas con los colores de Ucrania y de Argentina se repetían entre los cientos de manifestantes que, al llegar al Obelisco, gritaban: “Putin asesino, Putin asesino...”. Pero no eran las únicas, también había insignias de otros países latinoamericanos e, inlcuso, de la comunidad croata. Ese grito, de “asesino”, contra el presidente ruso se reptitió en el marco del discurso del representante de la comunidad ucraniana en la plaza Sur, muy cerca de la avenida Corrientes; el preludio del fin de la concentración que para las 18.30 aún continuaba. Allí, una joven, visiblemente angustiada y vestida con el atuendo típico ucraniano, contó entre lágrimas en diálogo con TN que “Ucrania es un país independiente, que tiene derecho a decidir sobre su futuro de ingresar a la OTAN, a la Unión Europea”. Ella llevaba en su manos un cartel blanco con letras en azul y amarillo que rezaba: “No maten la tierra de mis abuelos”. “Mis primos están allá, uno está en el ejército y mi familia está ayudando en la frontera con Rumania a los refugiados. Estamos todos esperando que termine pronto porque quiero volver y ver a mi familia”, dijo acongojada.

Otra manifestante, también de raíces ucranianas, relató la desesperación a la distancia por los parientes que están en medio de la invasión: “Llamamos cada dos minutos para saber cómo están y ellos nos han pedido no lo hagamos más porque tienen miedo de que intercepten la llamada y que los maten”. Y contó que sus familiares son de Kharkiv: “Algunos están en el frente y otros están tratando de escapar, porque destruyeron su ciudad, destruyeron todo: la facultad donde estudiaron mis abuelos, las escuelas, los supermercados, todo”. En tanto, cuando ya la movilización llegaba a su fin, la ex ministra Bullrich tuiteó: “No alcanza con decir que estamos en contra de la guerra: es necesario poner el cuerpo por la paz. Como lo hicimos hoy miles de ciudadanos, marchando en distintas plazas de nuestro país. ¡Somos muchos más los que le decimos basta a la invasión de Rusia a Ucrania!”. La moviliazación fue organizada por la Representación Central Ucrania, que según su página de Facebook, fue creada en 1947 y “representa y agrupa a todas las instituciones de la comunidad ucrania en la República Argentina”.

Fotos.- Nicolás Stulberg

Fuente.- https://www.infobae.com

7 de Marzo de 2022