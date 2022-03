Al finalizar el discurso del Presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, las y los diputados del Frente de Izquierda sostuvieron que "El Presidente no dice la verdad cuando afirma que no va a haber ajuste y que con el pacto con el FMI no se doblega la soberanía nacional. Cualquiera que haya tenido acceso al borrador del acuerdo sabe que van a venir más tarifazos, más inflación y que todo lo que se recaude de más va a ir al FMI. El FMI vino a cogobernar el país, y cada tres meses deberá dar su veredicto de si se está aplicando bien el ajuste o si hay que ajustar aún más. Con este pacto que se pretende que se vote en el Congreso, van a legalizar la estafa de la deuda que contrajo Macri, digan lo que digan. Que no mientan", sostuvieron Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca.



"En cuanto al tema jubilatorio, desde la bancada del PTS en el Frente de Izquierda Unidad sostuvieron que el gobierno se comprometió con el FMI de que la mayoría de las y los jubilados seguirán con ingresos de indigencia por los próximos años. Millones de trabajadoras y trabajadores no pueden jubilarse por falta de aportes, y terminan con el 82 por ciento de la mínima y las mujeres recién desde los 65 años. Alberto se olvidó de que en el acuerdo con el FMI se compromete a meter mano en los regímenes especiales que incluyen a millones de trabajadores, incluyendo a las y los docentes".



En cuanto al envío de un proyecto sobre el empleo joven que anunció el Presidente, las y los diputados del FITU sostuvieron que "no hay ningún problema legal para contratar jóvenes. El Presidente quiere una ley para legalizar la precarización y los bajos salarios de la juventud, algo que piden a gritos las grandes patronales". Por último plantearon que "Alberto Fernández omitió hablar de la ley de humedales. Su bloque y Juntos x el cambio, bloquearon el proyecto en el Congreso y perdió estado parlamentario. Solo con la movilización podremos conquistarla".



Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca anunciaron que el día que se trate el pacto con el FMI en Diputados, están impulsando una masiva movilización con centenares de organizaciones para rechazarlo.

2 de Marzo de 2022