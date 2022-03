Alberto Fernández inauguró el período legislativo, con análisis de Gobierno, anuncio de proyectos y planteó propuestas de cara al año electoral 2023. Según Arjol, siguen esperando que cumpla su palabra. El Diputado Nacional por los misioneros,Unión Cívica Radical - Juntos por el Cambio, Martín Arjol criticó las palabras del Presidente de la Nación. "El Presidente habló hoy de un país ideal, donde parece que no hay una inflación creciente, caída del salario y jubilaciones, fuerte presión impositiva y una desesperanza general en la sociedad", expresó el radical. Así también dijo que "el Presidente miente y es irresponsable en sus dichos. Queremos ser una oposición constructiva pero si no es honesto, no podemos proponer o acompañar proyectos superadores".



Sobre los dichos en torno a la deuda y la situación económica del país, Arjol expresó "nos quiere hacer creer que la responsabilidad de la crisis actual es del gobierno anterior, como si estos dos años hubieran sido laudatorios y como si no hubieran existido doce años de gestión kirchnerista que dejaron un país plagado de distorsiones, deudas y aislado del mundo"



En este sentido aclaró que no se necesita profundizar la grieta ni intentar trabajar desde los extremos pero que tampoco propone nada concreto.



"Lamentablemente nos fuimos con las manos vacías". "Nos quedamos sin saber cómo haremos para crecer, bajar la inflación y superar la descomposición económica y social que afecta a todos los argentinos", sentenció Arjol.

2 de Marzo de 2022