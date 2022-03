Con un discurso en el que repasó su gestión hasta ahora, y trazó parte del camino para lo que resta, el presidente Alberto Fernández brindó su discurso ante la Asamblea Legislativa. Habló de encauzar la economía, y solucionar el endeudamiento externo "impagable" que dejó la administración de Mauricio Macri. Con un discurso en el que repasó su gestión hasta ahora, y trazó parte del camino para lo que resta, el presidente Alberto Fernández brindó su discurso ante la Asamblea Legislativa, en el que hizo eje en el momento “bisagra” para la Argentina y el mundo, entre la pandemia y la guerra, encauzar la recuperación económica, y solucionar el endeudamiento externo “impagable” que dejó la administración de Mauricio Macri. Además, hizo una contundente condena a la invasión militar de Rusia a Ucrania.

Dentro de lo que más se esperaba en su discurso estaba el capítulo sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al respecto, rechazó que el acuerdo para pagar la deuda implique un ajuste del gasto público como también la posibilidad de avanzar en reformas del sistema laboral y previsional. No obstante, advirtió que nada de esto será una solución definitiva.

El Presidente recordó hoy que el endeudamiento tomado por Mauricio Macri "no fue autorizado" por el Congreso nacional "ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda". "El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable", dijo.

Y aunque reconoció que no está cerrado aún el acuerdo alcanzado con el staff del FMI para el pago de la deuda, espera que en los próximos días tenga aval del organismo y sea enviado al Congreso para su aprobación.

“Los compromisos asumidos en 2018 eran definitivamente incumplibles teniendo en consideración el desmadre que la economía mostraba”, dijo Alberto Fernández, al tiempo que destacó la reestructuración de la deuda privada en dólares. “Ahora el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el staff del FMI para llevar adelante un programa que nos permita refinanciar la deuda con ese organismo que nos dejó el gobierno anterior y al cual nos opusimos en su oportunidad”.

Y sentenció: “El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí. Pero esto es lo que sucedió y trabajé desde el primer día de mi presidencia para encontrar una solución. Con el entendimiento que logramos, podemos ordenar el presente y construir un futuro. Repito: este es el mejor acuerdo que se podía lograr. Y gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Gobernamos con convicciones firmes y con el pragmatismo necesario para saber qué es lo mejor para los argentinos y argentinas”.

En ese marco, el Presidente también reclamó a la Justicia que pese al acuerdo se continúe investigando a Macri y sus funcionarios por la responsabilidad del endeudamiento. Fue el momento de mayor tensión en la Asamblea Legislativa: el grueso de la oposición de Juntos por el Cambio se retiró del recinto.

Economía

En materia económica, Alberto Fernández descartó “tarifazos” en los servicios públicos y aseguró que los aumentos acompañarán la evolución de los salarios, anunció una ley de empleo joven y medidas para avanzar en la conversión de planes sociales en trabajo registrado. Además, aseguró que están dadas las condiciones para iniciar un camino de reducción de la pobreza.

“La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y, sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío del Gobierno”, lanzó también el Presidente. Y agregó: “La Argentina necesita ordenar su política monetaria y fiscal. El mayor problema que tenemos, la inflación, es multicausal. Y es nuestra responsabilidad atender todas sus causas. Seguiremos la senda de ordenar las cuentas públicas sin condicionar nuestras políticas de justicia social”.

También confirmó el anticipo de Ámbito acerca de que China ampliará el swap que reforzarán las reservas del Banco Central. La cifra, según pudo saber este medio, podría llegar hasta los u$s5.000 millones.

El presidente Alberto Fernández subrayó la recuperación del empleo formal y del salario registrada en 2021, y ratificó la decisión de su Gobierno de seguir bregando por revertir el desempleo, la informalidad y la pobreza.

"El empleo formal se viene recuperando mes a mes desde fines de 2020 y está revirtiendo el daño generado por la doble crisis que mencionamos al iniciar este discurso. La tasa de desocupación fue del 8,2 % en el tercer trimestre de 2021, la menor en más de tres años", dijo este mediodía el jede del Estado durante la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

"En 2021, alrededor de unas 175.000 personas lograron incorporarse al empleo asalariado registrado en empresas privadas. También en ese año se incorporaron 440.000 personas al trabajo registrado en el sistema de seguridad social (incluyendo empleo asalariado público y privado, y trabajo autónomo y monotributista)", acotó Fernández.

El Presidente señaló que "al finalizar el año 2021, el número total de personas con trabajos formales es un 2% mayor al verificado en febrero de 2020, justo antes de la irrupción de la pandemia".

En lo que respecta a los salarios, Alberto Fernández subrayó que los haberes "reales del sector privado registrado, y pese a la elevada inflación, tuvieron una leve recuperación en 2021, aunque a un ritmo inferior al que queremos".

"Entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021, el poder adquisitivo en el segmento privado formal creció 3%. Esta cifra en sí no exhibe nada para celebrar. Lo que sí es importante es comprender que estamos transitando un nuevo camino, una nueva etapa también signada por la recuperación del salario real, luego de atravesada la peor etapa de la pandemia", enfatizó.

"En 2021 el gobierno nacional trabajó para que en las negociaciones colectivas pudieran mejorarse los ingresos. Por eso en 2021 la pobreza dejó de aumentar. Ahora ya estamos en condiciones de iniciar el sendero de su paulatina reducción", dijo Fernández.

El Presidente resaltó que "la Argentina padeció, en distintos momentos de su historia, la aplicación de políticas que determinaron la exclusión de millones de argentinos y argentinas. Las políticas aplicadas por la última dictadura militar, las políticas que derivaron en la crisis del 2001 y las políticas impuestas en los cuatro años que precedieron nuestra llegada al gobierno, son prueba de lo dicho".

"En todos esos períodos a los que me estoy refiriendo, aumentaron el desempleo, la informalidad y la pobreza", concluyó el Presidente.

Reforma de la Corte Suprema y la Justicia

Otro momento de alto voltaje político, el Presidente hizo una fuerte crítica a la Corte Suprema y al funcionamiento general de la Justicia.

El mandatario llamó a los diputados y senadores a trabajar en ese sentido: "La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo".

"Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial", continuó.

El jefe de Estado señaló también en su discurso la necesidad de que el Poder Judicial "recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos".

En su discurso también criticó la "complicidad judicial con el poder económico" y recordó que "en el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios". "Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital", aclaró.

"A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario", completó el Presidente.

Proyectos

El presidente Alberto Fernández anunció este martes durante la Asamblea Legislativa los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso durante el 2022 para que sean analizados por los diputados y senadores de la Nación, entre los cuales mencionó los proyectos de ley de desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial, electromovilidad, compre argentino y nano biotecnología.

1° de Marzo de 2022