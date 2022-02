"Decidí apartarme de ese espacio político al cual quiero y respeto", aseguró el ministro de Seguridad bonaerense. Sergio Berni confirmó este jueves lo que se venía sospechando desde hace un tiempo: su ruptura con el kirchnerismo. “Me fui con dolor y tristeza”, aseguró el ministro de Seguridad bonaerense. “Me fui del kirchnerismo... Hay momentos en que uno debe cortar el cordón umbilical”, argumentó el funcionario su salida del espacio político que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de quien dijo que “nunca” va a criticar. “Decidí apartarme de ese espacio político al cual quiero y respeto y al que pertenecí durante 33 años. Le di más de la mitad de mi vida, pero uno a veces tiene que cortar el cordón umbilical”, dijo. Y afirmó: “Respeto la figura de Cristina, que es la única dirigente que tiene en la cabeza un modelo de país en la cabeza, que a uno le puede gustar o no gustar. Pero a mí nunca me va a encontrar criticando a Cristina, aunque creo que llegó el momento de cortar el cordón umbilical”, afirmó el funcionario bonaerense en declaraciones televisivas. “Yo soy una persona que digo lo que pienso, tengo convicciones, a veces más acertadas y otras no, pero no soy sumiso”, aseguró Berni sobre las usuales polémicas que mantiene con su par nacional, Aníbal Fernández, e incluso con su antecesora, Sabina Frederic.

Fuente.- https://www.minutouno.com

18 de Febrero de 2022