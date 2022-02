El conflicto entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea, por una diferencia de 5 puntos en la discusión paritaria afectaría a Aerolíneas Argentinas y las demás líneas aéreas. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, cuestionó este miércoles las medidas de fuerza anunciadas por los controladores aéreos y advirtió que "no solo perjudican a miles de pasajeros", sino que también constituyen un perjuicio para "toda la industria aérea". A través de su cuenta de Twitter, Ceriani señaló que "las medidas de fuerza anunciadas por los controladores aéreos pertenecientes al gremio Atepsa (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación) Nacional, en medio de esta exitosa temporada de verano, no sólo perjudican a miles de pasajeros sino también a toda la industria turística que espera la llegada de más visitantes".

"Luego de dos años muy duros para la industria aérea, en la que se resguardaron todos los puestos de trabajo como así también el poder adquisitivo de los trabajadores, esta medida resulta irracional e irresponsable, en el marco del principal fin de semana turístico del año", agregó el directivo en la red social.

Las medidas de fuerza anunciadas por los controladores aéreos pertenecientes a @ATEPSA_Nacional, en medio de esta exitosa temporada de verano, no sólo perjudican a miles de pasajeros sino también a toda la industria turistica que espera la llegada de más visitantes.

2:17 p. m. · 16 feb. 2022

Y pidió "a los dirigentes gremiales rever esta situación y dirimir sus internas sin afectar el tráfico aéreo, en el comienzo del primer año que se proyecta con cierta normalidad desde el comienzo de la pandemia".

Los controladores nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), habían advertido esta mañana que "ante el fracaso de la Conciliación Obligatoria, podría haber suspensiones y cancelaciones de vuelos".

En un comunicado el gremio anticipó que "a partir del 18 de febrero retomarán de manera progresiva las medidas legítimas de acción gremial que incluirán la suspensión de las autorizaciones de despegue de vuelos comerciales, carga y aviación en general en todo el territorio nacional".

No obstante, aclararon que "si bien las acciones gremiales no afectarán los servicios durante el inicio y el fin del Carnaval para garantizar esta importante fuente de ingresos para los sectores vinculados con el turismo y el descanso esperado por quienes planificaron sus viajes durante estas fechas, de no existir una respuesta a las demandas por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), las protestas se intensificarán hasta que se brinde solución a las demandas".

Solo en la vuelta del feriado de carnaval, el paro afectará a más de 140 vuelos en todo el país.

Y manifestaron que "el cronograma de acciones ya fue comunicado a todas las líneas aéreas para que puedan reprogramar sus vuelos y notificar a los pasajeros con suficiente anticipación para que las mismas afecten lo menos posible a los usuarios. Sin embargo, no se descarta un efecto en cadena que pueda ocasionar demoras y cancelaciones".

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, sostuvo que "el turismo es uno de los sectores que más están empujando la reactivación económica de nuestro país".

"No hay lugar para acciones irracionales que atenten contra esa recuperación que beneficia a todos los argentinos y argentinas", añadió.

Fuentes aeroportuarias indicaron que actualmente, el sistema aerocomercial se encuentra transportando entre todas las compañías que operan aproximadamente 35 mil pasajeros diarios.

Apuntaron que cerca de un millón de pasajeros se movilizaron por el país durante enero y señalaron que esta medida abarca el principal fin de semana largo del año, como son los feriados de carnaval.

Por su parte, fuentes de la EANA remarcaron que, "aun con una propuesta concreta para cerrar la paritaria 2021 los responsables de la conducción del gremio Atepsa decidieron rechazar el 10% ofrecido que elevaría el aumento salarial 2021 al 55% total, porcentaje que se encuentra por encima de la inflación de dicho período".

El gremio reclama un incremento sobre la paritaria 2021 del 15% mientras que EANA ofreció el 10%. A esta diferencia de 5% el gremio sumó un reclamo en concepto de actualización del "Refrigerio".

Solo en la vuelta del feriado de carnaval, el paro afectará a más de 140 vuelos en todo el país.

17 de Febrero de 2022