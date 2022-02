A nivel nacional las naftas aumentaron entre el 9% y 11% mientras que en la provincia, los precios tuvieron una disparada de entre el 14% y el 20%. Mediante un pedido de informes que ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación, el Legislador Nacional de Misiones (FdT PAyS), Héctor “Cacho” Bárbaro solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación que explique, oficialmente, los motivos por los cuales los misioneros pasamos a pagar más caro el combustible a partir de la última suba que la petrolera YPF aplicó en los primeros días de Febrero. Bárbaro le requirió a la dependencia nacional que explique porqué YPF estableció un aumento de entre el 9% y 11% en los combustibles a nivel nacional, mientras que en Misiones los precios tuvieron una disparada de entre el 14% y el 20%, según la marca, el tipo y el octanaje. “Necesitamos que se aclaren oficialmente los motivos de esta diferencia de precios, dónde se generan esos mayores costos”, disparó el legislador.

Según plantea el proyecto, la dependencia nacional deberá explicar y en su caso, rever y corregir, cualquier incremento que resulte discriminatorio y afecte en lo inmediato, los niveles de inflación que soportan los misioneros, ya que el costo del combustible es uno de los disparadores de otras subas. También solicita que se aumente el cupo de combustible expedido por las petroleras para la provincia de Misiones, atento a la mayor demanda que se genera a partir de la apertura de fronteras y las diferencias cambiarias, y en todo caso, se establezcan mayores controles para evitar el contrabando sin perjudicar a los misioneros. “Soy parte de este proyecto nacional que con mucho esfuerzo mantuvo congelados los precios del combustible en un momento muy difícil, pero si efectivamente se plantea un escenario de discriminación, voy a levantar la voz” expresó el legislador, que recordó que Misiones no tiene acceso al gas natural en red; no tiene tarifa energética diferencial, aun siendo zona de altas temperaturas, y no tiene áreas especiales aduaneras que amortigüen las asimetrías, por lo que no puede soportar mayores costos. “En este contexto, necesitamos que la dependencia nacional explique a qué se debe y quién se beneficia con eso”, finalizó.

Gentileza.- Equipo de prensa PAyS

10 de Febrero de 2022