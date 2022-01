"Siempre seré agradecido, pero hoy no debo ni nadie me debe nada politicamente", así de contundente fue el Concejal (MC) de la ciudad de Posadas, Dirigente y Presidente de la Agrupación Juntos Podemos, Daniel Amarilla en una exclusiva con el medio Límite Informativo donde mantuvo una extensa charla sobre su actualidad política. "Hoy por hoy no estoy trabajando ni respondo politicamente a nadie, tengo mi Agrupación Juntos Podemos, hace varios años, y con la gente seguimos haciendo lo mismo de siempre, con lo que tenemos y cuando podemos alguien necedita visutamos un barrio, con nuestro bolsillo pagamis las pocas o muchas cisas que entregamos, y lo hacemos de corazon, sin selfis", manifesto Amarilla.

Consultado sobre como ve el país fue contundente, "es muy triste lo que pasa en la Argentina, el Kirchnerismo destruyó todo y sigue avanzando, se perdió el respeto, la dignidad, cultura del trabajo, lavaron la cabeza de nuestros jóvenes y les enseñan que ser planero esta bien y el futuro no importa".

Con respecto a la provincia de Misiones, manifesto, "en Misiones pasa algo similar, creo que la renivacion transita sus últimos años y lo saben, pero no les importa, buscan hacerse millonarios y ya se aseguraron que nunca irán presos porque ellos pusieron los jueces y fiscales a dedo". "Es una vergüenza como hay barrios que hace veinte días que estan sin agua o días sin luz y nadie dice nada ni nadie se hace cargo". "Se burlan de la gente". "El EPRAC y EMSA son un desastre, son nidos de punteros políticos que no saben donde están parados". "No hay inversión y los misioneros pagamos los platos rotos", dijo

"La inseguridad es otro desastre, la verdad que Misiones no puede tener una persona como Marcelo Pérez de Ministro de Gobierno, se hizo millonario a costilla de los policías y los del Servicio Penitenciario Provincial pero parece que es intocable, porque es buen recaudador para la corona con el curro de la fotomultas". "Es una vergüenza lo que pasa en Misiones en tema seguridad", agregó Amarilla.

Consultado sobre su relación con Ramon Puerta el ex Concejal, comentó "con Ramón siempre tuve una excelente relacion, fue quien me alentó a participar en política y con mucho orgullo fui Concejal de su línea política, siempre seré un agradecido y nunca van a escuchar que hable mal de él como otros que nacieron y comieron en Ipora de la mano de Puerta y ahora critican, esos son los mal agradecidos conocidos, pero todo en la vida se paga tarde o temorano".

Por último consultado sobre donde se ve o si va participar políticamente en el 2023, Amarilla mencionó, "me gustaría participar o colaborar para que alguien llegue algun cargo o función y pueda hacer algo". "Por la gente, pero de verdad, no voy a trabajar con gente que en campaña tiene un discurso opositor y después llega y tranza con el Gobierno".

Preguntado, sí el último mensaje era para alguien especial, daniel Amarilla con su conocido humor irónico dijo, "somos pocos y nos conocemos mucho".

Foto.- Archivo

24 de Enero de 2022