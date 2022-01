"Voy a estar cumpliendo el aislamiento acompañado por mi familia. Me encuentro bien", informó el Ministro del Interior. "Les comento que me dio positivo el test de COVID. Voy a estar cumpliendo el aislamiento acompañado por mi familia. Me encuentro bien. ¡A seguir cuidandose! Les agradezco a todos y todas la preocupación. Gracias", tuiteó el Ministro del Interior Wado de Pedro.

Twitter de Wado de Pedro - @wadodecorrido

Fuente.- https://www.minutouno.com

23 de Enero de 2022