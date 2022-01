Humberto Schiavoni, Senador Nacional por Misiones y Jefe del Bloque del PRO, habló con CNN Radio sobre las negociaciones con el FMI y

dijo que un plan razonable sería uno que sea “sustentable, se pueda llevar a cabo y reacomode la macroeconomía del país”. “Nosotros no decimos que no nos vamos a reunir, pero el ámbito institucional para debatir este acuerdo es el Congreso”, expresó en diálogo con Aire de Mañana conducido por Guillermo Panizza. Según Schiavoni, esta cancelación por parte del oficialismo un día antes de la reunión, muestra dos cosas: “No quieren dialogar o no están de acuerdo entre ellos”. Y agregó: “Los que tienen la responsabilidad de gobernar son ellos”.

Vamos a acompañar un plan que sea razonable

“Sería un gran retroceso si no hay un acuerdo con el Fondo. Espero que prime la racionalidad y se dé un acuerdo. Me parece muy arriesgado ir a un default con el FMI”, señaló.

Desde la oposición, sostienen que van a acompañar un proyecto que sea razonable, aunque el senador indicó que “primero tenemos que saber cuál es ese plan”.

Para finalizar, se refirió al expresidente Mauricio Macri y una posible candidatura para 2023: “A Macri lo veo donde él decida estar, dentro del PRO sigue con su rol de líder”.

Por CNN Radio Argentina, Guillermo Panizza

Foto.- Télam - Senador Nacional Humberto Schiavoni

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com/

