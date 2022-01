El ex presidente del Banco Central durante el Gobierno de Macri cuestionó al Premio Nobel de Economía, que había hablado del "milagro argentino" por la recuperación económica. La foto del 2015 junto a un Guzmán desconocido. El expresidente del Banco Central durante parte de la gestión de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, le respondió con duras críticas al economista Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y mentor del ministro argentino Martín Guzmán, respecto de su análisis del "milagro argentino" por la recuperación económica nacional. "Mi sensación es que no se ha atrevido a hacer preguntas incómodas", advirtió en un extenso hilo de Twitter. La respuesta del economista argentino se dio luego de que Stiglitz publicara en la revista Project Syndicate que "dado el lío que heredó el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández a fines de 2019, parece haber logrado un milagro económico", cuestionando también a los planes de ajuste del FMI y resaltando la "recuperación" del país.

Dear @JosephEStiglitz, there is nothing you can say or write which will change our admiration for you. Your contributions to our understanding of public finance, the labor, credit, and goods markets are impossible to surpass. Your study of risk, just mind blowing.

Carry trade is too dangerous with a floating rate, this limits its size. It's been one leading criticisms of this government to the previous administration but it does not stand up to the scrutiny of the data. If you want to review the data it is here.

Sturzenegger escribió 22 tuits en inglés ordenando los temas "incómodos" que para él, Stiglitz olvidó preguntar y analizar en su artículo sobre la Argentina.

"Hablas de un milagro pero es sesgado mirar la recuperación de una de las cuarentenas más espantosas del mundo", afirmó el expresidente del BCRA entre finales del 2015 y mediados de 2018.

Y denunció que el milagro es el mal desempeño para tener cosechas tan extraordinarias: "Según WEO, Argentina tendrá uno de los peores resultados entre los 21 y los 24 años. Con cosechas extraordinarias, un desempeño tan pésimo es verdaderamente un milagro".

La inesperada foto celebrando la salida del cepo junto a Martín Guzmán

Sin dudas el momento más tenso del descargo del docente de la Universidad de Harvard fue cuando le recordó al profesor estadounidense de la Universidad de Columbia que en 2015 visitó la Argentina junto a un desconocido Martín Guzmán y celebraron la salida del cepo cambiario, una de las primeras medidas económicas del gobierno macrista.

Juan Carlos de Pablo tildó a Joseph Stiglitz de "caradura" por hablar de "milagro económico" en Argentina

Es que el economista argentino criticó el "saqueo" de 50 mil millones de dólares durante el Gobierno de Cristina Kirchner y aseguró que Macri, al asumir, heredó reservas negativas en el BCRA.

"Puede recordar esto porque el 17 de Diciembre de 2015, el día que levantamos los controles de tipo de cambio con reservas netas negativas, visitó el Banco Central y elogió la medida. De hecho, ¡ese día tuvimos un almuerzo de celebración!", recordó.

Federico Sturzenegger y Joseph Stiglitz

Sturzenegger compartió el tuit de aquel día en el que se lo ve a Sturzenegger junto a Stiglitz, Guzmán, y el entonces vicepresidente del Central, Lucas Llach. "El día q abrimos el cepo nos visitó Joseph Stiglitz. Aprovechamos para charlar sobre política antiinflacionaria", había escrito.

Deuda, impuestos y la falta de vacunas. Sturzenegger también cuestionó la renegociación de la deuda que comanda Guzmán y que elogió Stiglitz: "La tasa de interés de la deuda que se reestructuró fue del 5% según los números de Martín Guzmán. Con un crecimiento nominal histórico del PBI del 4%, la deuda era prácticamente sostenible. Con la inflación en los EE. UU. en un 7% aún más". Y agregó: "También puede preguntar por qué, si le preocupa la deuda, el Gobierno permitió que la deuda indexada a la inflación creciera tan rápido". "Ha crecido un 25% en valor en dólares el año pasado, sumando solo en 2021, una cantidad equivalente a casi la mitad del polémico préstamo del FMI (y esto es, en realidad, nueva deuda real)".

Joseph Stiglitz: "Macri apostó la casa y los prestamistas lo siguieron ciegamente"

En otro orden, recordó que Stiglitz habló de "innovación" por las medidas impositivas a las grandes fortunas tomadas por el gobierno y le retrucó con ironía: "Tal vez fue una broma. Los elevados impuestos a la riqueza han producido un éxodo de capital físico, empresarial y humano que la Argentina solo había visto durante las dictaduras. Este Gobierno ha destruido la innovación en fintech, software, transporte, etc.".

En esa línea, le reclamó que "se olvidó de hacer algunas preguntas", al gobierno de Alberto Fernández, como que el déficit primario que heredó el Frente de Todos fue de apenas 0,4% del PIB, y este año, a pesar de la recuperación "milagrosa", será de 3,3% del PIB. "No veo la mejora", destacó.

Por último, acusó al gobierno de condenar a 20 o 30 mil argentinos a una "muerte prematura" por demorar la compra de unas 12 millones de vacunas a Pfizer. "Si obtienes una respuesta avísanos, a los argentinos aún se les debe una", siguió.

