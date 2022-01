Así lo indica una encuesta de la consultora Management & Fit realizada en los primeros días de Enero. Un 63,7 % desaprobó la labor del

mandatario y más de la mitad indicó que, si las elecciones fueran hoy, votaría a un opositor. na encuesta a nivel nacional realizada en las últimas semanas reveló que, a dos años de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, seis de cada diez argentinos desaprueba su gestión como Presidente. La consultora Management & Fit presentó el informe realizado a nivel nacional de acuerdo a entrevistas formuladas entre el 3 y el 10 de Enero a 2.200 personas de entre 16 y 75 años, de diferentes partes del país y de diversos ingresos económicos. En la encuesta, se reflejó que el 63,7 por ciento de los participantes desaprobaron la gestión de Fernández desde su llegada a la Casa Rosada en 2019. Dentro de ese campo, se destacó la desaprobación de varones menores de 40 años (66,7 por ciento) mientras que el segmento más alto de aprobación corresponde a mujeres de 40 años o más (30 por ciento.

La evolución de ese ámbito respecto a encuestas realizadas en los meses anteriores demostró que tanto las muestras de aprobación como de desaprobación disminuyeron de manera paulatina, mientras que en un mes creció la cifra de indecisos en un punto, de 7,3 a 8,3 por ciento. De acuerdo a los problemas que más preocupan a la sociedad argentina, tanto los que aprobaron como los que desaprobaron la gestión consideraron que el mayor drama que se atraviesa es el de la inseguridad y la suba de los precios (34,4 por ciento, tres décimas más que la anterior encuesta realizada por la misma consultora). Asimismo, la corrupción fue el campo que más disparidad encontró entre los problemas destacados por aquellos que aprobaron la gestión de Alberto Fernández (8,7 por ciento) y los que la desaprobaron (36,3 por ciento). Si las elecciones presidenciales se realizaran hoy, más de la mitad de lo argentinos encuestados, el 55,3 por ciento, respondió que votaría a un candidato opositor a Alberto Fernández. Sin embargo, en comparación con la misma pregunta realizada en los dos meses anteriores a la última encuesta, la cifra de votos a la oposición cayó en más de un punto porcentual.

Otras cifras contundentes se registraron en el ámbito de la confianza. Un 65 por ciento de los encuestados aseguró que el gobierno de Alberto Fernández no genera ningún tipo de confianza de cara al futuro. Pero lo más paradójico de ese campo es que Juntos por el Cambio tampoco aprobó en ese aspecto: un 57,8 por ciento de los encuestados afirmó que el principal espacio opositor no le generó ningún tipo de confianza de cara a las próximas elecciones. Otro punto de interés de la encuesta se reflejó en la evaluación de la política nacional en las diferentes áreas: tres de cada cuatro entrevistados afirmó que el campo peor gestionado por al Gobierno nacional fue el de la seguridad (75,2 por ciento). También se desaprobó con énfasis la gestión de la economía (69,8 por ciento) y la del trabajo (68,8 por ciento). Sin embargo, después de dos años de la pandemia de coronavirus, el campo de trabajo más elogiado -o el menos criticado- por los encuestados fue el de la salud. Un 42,1 por ciento de los entrevistados aseguró que la gestión de la salud pública del Gobierno nacional fue entre muy buena (18,9 por ciento) y buena (23,2 por ciento). De todos modos, el balance de la respuesta de los entrevistados al análisis de áreas de la gestión no parece ser muy optimista. En todos las áreas (las ya mencionadas más trabajo, educación y obra pública) la desaprobación de gestión superó el 50 por ciento.

Foto.- Reuters/Agustin Marcarian

Fuente.- https://www.infobae.com

17 de Enero de 2022