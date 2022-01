Este miércoles en horas de la mañana el Diputado Provincial, Horacio Loreiro, del Bloque PRO/Juntos por el Cambio, presentó en el Juzgado Civil y Comercial N° 1 – Secretaría 2 de la ciudad de Oberá, un amparo en contra la provincia de Misiones; el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Gobierno, respecto de las Resoluciones de firma conjunta N°4369 y 870 del año 2021. Asimismo, también fue presentado en simultaneo por el Concejal de Montecarlo, Lucas Vega que pertenece al mismo espacio político, y no se descarta que más referentes y funcionarios públicos se sumen al pedido. Por lesionar de manera manifiestamente arbitraria e ilegal, derechos constitucionales, que me afecta en lo personal, y a todo el conjunto de personas que, por razones de diversa índole, configuran la categoría de “voluntariamente no vacunadas” contra el COVID-19. Conforme surge del Artículo 1° de las resoluciones de firma conjunta el Pasaporte Sanitario de Misiones que empezó a partir del día 1° de Enero de este año.

Tal como dice en el Artículo 19 de la Constitución en su parte pertinente “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la Ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Al finalizar el documento solicitan al Juez el siguiente petitorio:

En virtud de todo lo expuesto, al Señor Juez solicito:

1°) Se tenga por presentada acción de amparo contra la arbitraria e ilegal decisión del Gobierno de la Provincia de Misiones de cercenar los derechos y las libertades individuales tuteladas en la CN y en la Constitución de la Pcia. de Misiones, debidamente explicitadas, mediante la resolución de firma conjunta N°4369 y 870 del año 2021 del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Gobierno (CN 43; Const. Pcia. Misiones art. 17), imponiéndole el trámite previsto por Ley XII – N.° 2 (Antes Decreto Ley 368/67).

2°) Se dicte medida cautelar de no innovar dejando sin efecto dicha Resolución en todo el ámbito provincial, ínterin se tramita el presente proceso, dado que convergen el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho esgrimido.

3°) Se declare la inconstitucionalidad de las citada RMC haciendo en consecuencia lugar a la presente demanda.

4°) Dejamos efectuada la reserva del art.14 de la Ley 48.

5°) Se tenga prestada Declaración Jurada

Gentileza.- Antonella Graziosetti - Prensa

5 de Enero de 2022