Las grandes cadenas de supermercados se comprometieron a ofrecer cortes populares a precios accesibles durante seis días del presente mes de Diciembre. Las “ofertas” también estarán disponibles en carnicerías móviles implementadas por los frigoríficos exportadores, Así lo acordó esta noche el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, quien mantuvo reuniones en forma virtual con representantes del Consorcio ABC, la Asociación de Supermercados Unidos, la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Vale recordar con las principales cadenas de supermercados argentinas tienen frigoríficos propios. El acuerdo contempla ofrecer los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 del presente mes asado a 549 pesos/kilo, matambre a 599 pesos/kilo, vacío a 599 pesos/kilo, tapa de asado a 499 pesos/kilo y falda a 399 pesos/kilo. “Vamos a poner mucho énfasis en este acuerdo para garantizar que la gente pueda acceder a fin de año a estos cortes con las góndolas abastecidas y con los precios cumplidos”, aseguró Feletti.

“Queremos que las argentinas y los argentinos puedan tener un consumo sin problemas. Los cortes elegidos para este acuerdo son los más requeridos en esta época y queremos que todos y todas tengan acceso sin inconvenientes”, añadió.

Por otra parte, el funcionario se reunió hoy, de manera presencial como remota, con representantes de empresas elaboradoras de alimentos básicos para comenzar a delinear la próxima etapa del programa “Precios Cuidados”, que iniciará el 8 de Enero de 2022.

Según se informó oficialmente, a partir de 2022 el programa, que implica que las empresas deben poner a disposición ciertos productos con precios rebajados – los cuales deben ser subsidiados con recursos propios –, se regirá por una pauta con revisiones trimestrales tanto de precios como de los productos que conformen la canasta.

“Además, quedará abierta la posibilidad de contemplar casos excepcionales que puedan surgir dentro del periodo de tres meses, cuando la situación puntual lo amerite”, indicó un comunicado de Comercio Interior.

De las reuniones participaron, de forma presencial y virtual, representantes de A.V.A. Sociedad Anónima, Aceitera General Deheza SA, Adecoagro, Agro Aceitunera S.A., Agropecuaria Las Garzas S.A., Aguas Danone De Argentina S.A., ALICORP Argentina S.C.A., Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, ARCOR S A I C, BABASAL S.R.L., Bimbo De Argentina S.A., Bodega Norton S.A., Bodega Valentin Bianchi S.A., Bodegas Chandon S A, Bonafide SAIC, Bunge Argentina S A, Cabrales SA, Cafes La Virginia S A, Castell S.A., CCU Argentina S.A., Cepas Argentinas S A, Cerveceria y Malteria Quilmes SAICA Y G, CLOROX Argentina S A, Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S A, Colgate Palmolive Argentina S.A., Compañía Argentina de Alimentos Saludables S.R.L., Compañia Introductora de Buenos Aires S.A., Cooperativa Agricola Liebig L.T.D.A., Dos Hermanos S.A., Energy Group S.R.L., Establecimiento Las Marias Sacifa, Fadial, Fecovita Federacion De Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, Fidegroup, Fratelli Branca Destilerias Sociedad Anonima, Frigorífico Paladini S.A., Froneri Argentina S.A., García Hermanos Agroindustrial Srl, Gdc Argentina S.A., Glaxosmithkline Argentina Sociedad Anonima, Granix S.A., Grupo Dulcor, Grupo Peñaflor Sa, Grupo Queruclor, Hreñuk S.A., Ibc, Inalpa S.A., Industrias Iberia S.A.I.C, Johnson y Johnson De Argentina S A Com E Ind, Kimberly-Clark Argentina Sociedad Anonima, Kopelco S.A., La Cachuera Sa., La Cumbre San Luis S.A., La Dolce, La Española S.A.C.I.A., La Papelera Del Plata SA, Laboratorios Andromaco Sociedad Anonima Industrial Comercial Inmobiliaria, Laboratorios Pretty, Lacteos Aurora S.R.L, Ledesma Sociedad Anonima Agricola Industrial, Lenterdit SA., Los Cinco Hispanos Sociedad Anonima, Manfrey Coop. de Tamberos De Comerc. e Industrializacion Ltda., Mapa Virulana, Marolio, Mastellone Hnos S A, Milkaut Sa, Molfino Hnos Sociedad Anonima, Molino Cañuelas Sociedad Anonima Comercial Industrial Financiera Inmobiliaria y Agropecuaria y Molinos Río De La Plata SA, Mondelez Argentina Sociedad Anonima, Morixe Hermanos S.A.C.I., Nestlé Argentina S A, Nutreco Alimentos S.A., Papelera San Andrés De Giles, Pepsico De Argentina Sociedad De Responsabilidad Limitada, Poo Alimentos S.A., Porta Hnos SA, Prifamon S.A.I.C., Procter & Gamble Argentina Srl, Prodea-Productos De Agua S.A., Prodicos S.A.U., Proteínas Argentinas S.A., Quickfood Alim.Rapidos S.A., Reckitt Benckiser Health Argentina S.A., S C Johnson & Son De Argentina Sociedad Anónima Industrial Comercial, Sancor Cooperativas Unidas Limitada, Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L., Sociedad Anonima La Sibila, Sucesores De Alfredo Williner S A, Swift Argentina S A, Tía Maruca Argentina S.A., Unilever de Argentina S A, Veronica S A C I A F E I, Viuda De Menoyo e Hijos S.A.

Por Bichos de campo



Fuente.- https://bichosdecampo.com

14 de Diciembre de 2021